Szilveszteri menü: ezt a négy ételt kötelező az asztalra tenni

A szilveszteri menü összeállítása évszázadok óta nem pusztán gasztronómiai kérdés: számos kultúrában úgy tartják, bizonyos ételek szerencsét, anyagi gyarapodást és előrelépést hoznak, míg más fogások inkább balszerencsét jelképeznek. Összegyűjtöttük azokat az ételeket, amelyek hagyományosan jó választásnak számítanak az év utolsó napján – és azokat is, amelyeket sokan inkább elkerülnek.

A szilveszteri menü egyik alapja a lencse, amely a bőséget és a jólétet jelképezi

Fotó: Unsplash

Szilveszteri menü – négy étel, ami szerencsét hoz

1. Lencse

A lencse apró szemei az érméket idézik, ezért sok országban a pénzt és a bőséget jelképezik. Lencseleves vagy lencsefőzelék szinte kihagyhatatlan eleme a szilveszteri menünek – írja a All recipes.

2. Sertéshús (malac)

A malac előre túr, így a hagyomány szerint „kitúrja” a szerencsét. Sült vagy kolbász formájában is gyakori választás szilveszterkor.

3. Szőlő

A spanyol hagyomány szerint éjfélkor 12 szem szőlőt kell megenni, minden hónapra egyet, hogy szerencsés legyen az új év.

4. Virsli

Valószínűleg a német hagyományokból ered a szokás, elsősorban gyakorlati megfontolások miatt: mivel a babona szerint újév első napján sem halat, sem szárnyast nem ajánlott fogyasztani, a virsli ideális és könnyen elérhető alternatívává vált.

Ezeket nem ajánlott a szilveszteri menü részeként fogyasztani

1. Csirke és más szárnyasok

A hiedelem szerint a szárnyasok „elkaparják” a szerencsét, ezért sokan kerülik őket szilveszterkor.

2. Rák, homár, kagyló

Ezek az állatok hátrafelé mozognak, ami a visszalépést, megtorpanást jelképezi az új évben.

