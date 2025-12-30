72 éve indult hódító útjára a színes televízió

A színes televízió árusítása kezdetben elsősorban bemutató jelleggel zajlott: a készülékek nagyvárosi üzletek kirakataiban kaptak helyet, ahol a járókelők ámulva figyelték a mozgó, színes képeket. A technológia újdonsága miatt sokan csak néhány percre álltak meg, mégis ezek az élmények alapozták meg a színes televízió iránti későbbi tömeges érdeklődést.

Színes televízió árusítása 1953-ban: a kirakatban bemutatott készülékek már a fekete-fehér korszak végét jelezték. Fotó: Shutterstock

A korai modellek rendkívül drágák voltak, működtetésük bonyolultnak számított, és a műsorkínálat is korlátozott volt. A színes televízió árusítása mégis hatalmas figyelmet kapott, mivel a vásárlók számára a modern élet, a haladás és a jövő ígéretét hordozta. A bolti bemutatók gyakran inkább technikai előadásokra emlékeztettek, mint klasszikus értékesítésre.

A színes televízió árusítása fordulóponttá vált 1953-ban

A fordulópontot az jelentette, hogy az Egyesült Államokban 1953-ban elfogadták az NTSC színes televíziós szabványt. Ez tette lehetővé, hogy a gyártók megkezdjék a kereskedelmi forgalmazást.

A színes televízió árusítása így nemcsak technológiai újítás volt, hanem egy teljes iparág jövőjét határozta meg.

Bár a tömeges elterjedésre még éveket kellett várni, az első vásárlók és kíváncsiskodók már ekkor megérezték: a fekete-fehér korszak végnapjai elkezdődtek. A színes televízió végül alapjaiban formálta át a szórakozást és az otthoni médiafogyasztást.

Örökség

