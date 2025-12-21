Egész délelőttre megbénult a szkopjei repülőtér

A szkopjei repülőtér tájékoztatása szerint a köd miatt 100 méter alá csökkent a látótávolság, így amíg nem javulnak az időjárási viszonyok, nem tudnak járatokat indítani és fogadni. Az északmacedón fővárosból így nem tudtak útnak indulni vasárnap délelőtt a Dortmundba, Brüsszelbe, Párizsba, Ljubljanába, Bázelbe, Memmingenbe, Velencébe, Zágrábba és Isztambulba tartók.

Szkopje ködbe burkolódzott, a reptere vasárnap délelőtt nem tudott járatokat fogadni és indítani – Fotó: pexels.com (illusztráció)

Szkopje már szombat délután sem tudott gépeket fogadni

A tájékoztatás szerint a délutáni járatok indulása is az időjárási körülményektől függ. Szombat délután szintén a sűrű köd miatt kellett átirányítani más repülőterekre – Pristinába, Szófiába, Tiranába, Szalonikibe és Ohridba – a Szkopjéba tartókat, és vasárnap sem fogad gépeket a repülőtér. Az ország meteorológiai szolgálata szerint a következő három nap során hasonló időjárási körülményekre lehet számítani Észak-Macedónia fővárosában.

Hatalmas tűzzel égett a lezuhant repülő, az életükért futottak az emberek – videó

Megrázó légi katasztrófa történt Mexikó középső részén, amikor egy üzleti repülőgép lezuhant Toluca közelében. A halálos repülőgép-baleset a Tolucai Nemzetközi Repülőtér közelében történt, és a fedélzeten tartózkodó tíz ember közül senki sem élte túl a balesetet, számoltunk be róla az Origón.

Gyémánteső a reptéren, hatalmas fogás Frankfurtban

Óriási fogást csináltak a német vámosok a frankfurti repülőtéren. Egy Angolából érkező utas kézipoggyászában több mint 11 ezer nyers gyémántot találtak. A férfi nem jelentette be a drágaköveket, és semmilyen hivatalos engedéllyel nem tudta igazolni azok eredetét, írtuk meg nemrégiben az Origón.



