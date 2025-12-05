Politikai mészárlás indult Kijevben – egyre durvább a helyzet

A Szkorohod körül kirobbant házkutatási ügy gyorsan az ukrán közélet fókuszába került. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség közös akcióban jelent meg a képviselő otthonánál, ahol a hatóságok szerint egy komoly nyomozás részeként végeztek házkutatást – írja a Sztrana.

Biztonsági források úgy tudják: a nyomozók azt gyanítják, hogy Szkorohod egy szervezett bűnözői csoportot irányított, és 250 ezer dollárt zsarolt ki egy vállalkozótól. Az akcióról elsőként az Ukrajinszka Pravda számolt be, hivatalos megerősítés pedig nem sokkal később érkezett, amikor a NABU közölte: egy parlamenti képviselő által vezetett bűnszervezetet tártak fel – bár akkor még nem neveztek meg senkit.

A politikus a Facebookon reagált a történtekre:

Nincs takargatnivalóm, minden tevékenységem nyilvános. A razzia időzítése és körülményei azonban világosan mutatják: ez politikai nyomásgyakorlás, amelynek célja a munkám ellehetetlenítése.

Régi konfliktusok és vádak előzték meg a botrányt

Anna Szkorohod nem először kerül összetűzésbe a hatalmi elit egy részével. 2019-ben még a Nép Szolgája-frakció tagjaként jutott be a Verhovna Radába, ám rövid időn belül kizárták.

Akkor azt állította, hogy férjét, Alekszej Aljakin üzletembert politikai nyomásra vették őrizetbe, mert ő a frakció álláspontjával szembemenve nem támogatta a földpiac megnyitását. A frakció akkori vezetője, Dávid Arahámija viszont azt mondta: Szkorohod pénzt ajánlott más képviselőknek bizonyos szavazások befolyásolására.

A politikus azóta a Za Majbutnye (A Jövőért) párt színeiben folytatja munkáját, és jelenleg egy parlamenti ideiglenes bizottságot vezet. A mostani razzia szerinte egy újabb fejezete annak a politikai nyomásnak, amelyet kritikái miatt gyakorolnak rá.

A nyomozó hatóságok közlése szerint az eljárás folytatódik, és további részleteket ígérnek a vizsgálat előrehaladtával.