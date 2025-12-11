Betlehemes közé rejtőzve találtak meg egy körözött bűnözőt

Flavio Filoni először azt hitte, csak egy rendkívül élethű szobrot lát. Amikor azonban a szökevény megmozdult, világossá vált számára, hogy valódi ember áll előtte – írja a Daily Mail.

A szökevény egy bibliai alaknak próbálta álcázni magát

Egy mozdulattal árulta el magát a szökevény

A férfi modern öltözéke is árulkodó volt. A polgármester megkérdezte tőle, mit csinál ott, mire a férfi azt állította, hogy a betlehemben lakik. Filoni ekkor azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező rendőrök minden ellenállás nélkül kivezették a férfit a jelenetből. Rövidesen kiderült, hogy

a 39 éves ghánai férfit Bolognában körözték egy hivatalos személy elleni támadás miatt.

A férfit végül a leccei börtönbe szállították, hogy letöltse kiszabott büntetését.

Botrányos betlehem Brüsszelben

Brüsszelben az arctalan betlehemi installáció nagy felháborodást váltott ki, mert sokan úgy vélik, a városvezetés évek óta olyan döntéseket hoz, amelyekkel a helyi muszlim közösség érzékenységét próbálja kiszolgálni – akár a keresztény hagyományok rovására is. A betlehem egyik ellopott figurája, a karácsonyi ünnepkör szimbóluma, a Kisjézus vászonból készült fejének eltűnése tovább fokozta a botrányt, és sokak számára ez lett a jelképe annak, hogyan szorul háttérbe Európa eredeti kulturális öröksége.

A betlehemi jászol titka

A keresztény világ karácsonykor Jézus születésére emlékezik, aki a hagyomány szerint Betlehem határában, egy istállóként használt barlangban jött a világra, és egy jászol szolgált első fekhelyéül. A jászol maradványait a 4. században Helena császárné találta meg a Szentföldön, majd Rómába vitte, ahol szent ereklyeként tisztelik. A hagyomány szerint Jézus jászlánek maradványait ma a római Santa Maria Maggiore-bazilikában őrzik. A relikvia a bazilika egyik külön kápolnájában kapott helyet, és Sacra Culla (Szent Bölcső) néven tisztelik.