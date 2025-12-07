Hírlevél
rénszarvas

Veszélyben a karácsony? Drónokkal és kommandósokkal keresték a szökevényt – videó

Karácsony előtt váratlan zűrzavar borította fel az ünnepi hangulatot az angliai Formbyban. Egy szökött rénszarvas miatt indult nagyszabású mentőakció kommandósokkal és drónokkal.
Mikulás egyik fiatal rénszarvasa váratlanul megszökött egy ünnepi rendezvényről Angliában. A súlyos eset a napokban történt, mikor a karácsonyi forgatag hömpölygő káosszá változott. A szökött rénszarvas után komoly erők indultak lélegzetelállító utazásra. Hegyeken és völgyeken át üldözték, nehogy a szabadulás útja a jeges folyóba vezessen. Végül meglepő helyen leltek a szökevény nyomára.

szökött rénszarvas karácsonykor (illusztráció)
Rénszarvas a hósütötte tájon (illusztráció)
Fotó: Annika Thierfeld/Pexels

Szökött rénszarvas lepte meg a karácsonyt

Formby városka karácsonyi programja mesébe illően indult, ám rémálommá változott, amikor Buddy, a Mikulás ifjú rénszarvasa kitört a karámból. A szemtanúk, köztük sok gyerek, döbbenten nézték, ahogy a szökött rénszarvas átszökik a kerítésen, és eltűnik a fák között. A karácsony nyugalma pillanatok alatt feszültséggé vált.

Az elszökött rénszarvas keresésére azonnal mozgósították a helyi rendőrséget, a parti őrséget, és még a királyi tengerészgyalogságot is. Az ünnepi készülődés helyett drónok, quad mentők és hőkamerák lepték el a vidéket.

 A hatóságok attól tartottak, hogy a szökött rénszarvas a közeli folyóba sodródhat.

Kommandósok is beszálltak a hajszába

A mentőcsapatok végül a Formby strand homokdűnéihez követték a nyomokat. A szökött rénszarvas, Buddy, kimerülten hevert a homokban. A drónok és hőkamerák segítségével gyorsan beazonosították a helyzetét.

A közelben gyakorlatozó kommandós egységek azonnal a segítségére siettek. Egy állatorvos nyugtatót adott a rémült állatnak, hogy biztonságosan elszállíthassák. Az ünnepi mentőakció végén utánfutóra helyezték a szökött rénszarvast, és visszavitték az otthonába, Észak-Walesbe.

A karácsony újra megmenekült Buddy hazatérésével

Buddy, a szökött rénszarvas szerencsére ép bőrrel megúszta a kalandot. Tulajdonosa szerint tele van energiával és imádja a gyerekeket.

Most kissé túlzásba esett – de lehet, csak a Szenteste főpróbája volt

– mondta mosolyogva a szarvas gazdája. 

A helyiek, köztük a "Formby Bubble" Facebook-csoport tagjai is fellélegeztek: a karácsony megmenekült. A szökött rénszarvas most már meleg istállójában pihen, és valószínűleg egy darabig nem vágyik újabb tengerparti kiruccanásra – a megrázó eseről a BBC segítségével számoltunk be.

