Veszélyben a karácsony? Drónokkal és kommandósokkal keresték a szökevényt – videó

Mikulás egyik fiatal rénszarvasa váratlanul megszökött egy ünnepi rendezvényről Angliában. A súlyos eset a napokban történt, mikor a karácsonyi forgatag hömpölygő káosszá változott. A szökött rénszarvas után komoly erők indultak lélegzetelállító utazásra. Hegyeken és völgyeken át üldözték, nehogy a szabadulás útja a jeges folyóba vezessen. Végül meglepő helyen leltek a szökevény nyomára.
Szökött rénszarvas lepte meg a karácsonyt
Formby városka karácsonyi programja mesébe illően indult, ám rémálommá változott, amikor Buddy, a Mikulás ifjú rénszarvasa kitört a karámból. A szemtanúk, köztük sok gyerek, döbbenten nézték, ahogy a szökött rénszarvas átszökik a kerítésen, és eltűnik a fák között. A karácsony nyugalma pillanatok alatt feszültséggé vált.
Az elszökött rénszarvas keresésére azonnal mozgósították a helyi rendőrséget, a parti őrséget, és még a királyi tengerészgyalogságot is. Az ünnepi készülődés helyett drónok, quad mentők és hőkamerák lepték el a vidéket.
A hatóságok attól tartottak, hogy a szökött rénszarvas a közeli folyóba sodródhat.
Kommandósok is beszálltak a hajszába
A mentőcsapatok végül a Formby strand homokdűnéihez követték a nyomokat. A szökött rénszarvas, Buddy, kimerülten hevert a homokban. A drónok és hőkamerák segítségével gyorsan beazonosították a helyzetét.
A közelben gyakorlatozó kommandós egységek azonnal a segítségére siettek. Egy állatorvos nyugtatót adott a rémült állatnak, hogy biztonságosan elszállíthassák. Az ünnepi mentőakció végén utánfutóra helyezték a szökött rénszarvast, és visszavitték az otthonába, Észak-Walesbe.
A karácsony újra megmenekült Buddy hazatérésével
Buddy, a szökött rénszarvas szerencsére ép bőrrel megúszta a kalandot. Tulajdonosa szerint tele van energiával és imádja a gyerekeket.
Most kissé túlzásba esett – de lehet, csak a Szenteste főpróbája volt
– mondta mosolyogva a szarvas gazdája.
A helyiek, köztük a "Formby Bubble" Facebook-csoport tagjai is fellélegeztek: a karácsony megmenekült. A szökött rénszarvas most már meleg istállójában pihen, és valószínűleg egy darabig nem vágyik újabb tengerparti kiruccanásra – a megrázó eseről a BBC segítségével számoltunk be.
