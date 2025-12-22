Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szolárium

Ez a hétköznapi tevékenység igazán veszélyes – DNS-mutációt is okoz

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába a divatos barnaság, a szoláriumozás súlyosabb következményekkel járhat, mint eddig hittük. Egy friss amerikai kutatás szerint a szolárium által kibocsátott mesterséges UV-fény nemcsak a bőrt károsítja, hanem maradandó DNS-mutációkat is okoz, amelyek jelentősen növelik a melanoma kialakulásának esélyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szoláriumbőrrákkáros

A Northwestern Medicine és a Kaliforniai Egyetem szakértői több ezer ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a szoláriumhasználóknál közel háromszorosára nő a legveszélyesebb bőrrák kockázata. Ráadásul a daganat gyakran olyan testtájakon jelenik meg, amelyeket normál esetben nem ér napfény – derül ki a New York Post cikkéből

A szolárium veszélyesebb, mint eddig hittük – Fotó: Unsplash
A szolárium veszélyesebb, mint eddig hittük
Fotó: Unsplash

A szolárium veszélyes mutációkat indít el

A kutatók szerint a különbség döbbenetes: míg napozáskor a bőr egy része sérül igazán, a szolárium szinte az egész bőrfelületen veszélyes mutációkat indít el. Ez az a hatás, amelyet korábban még nem tudtak bizonyítani.

A szakértők egyre sürgetőbbnek tartják a szigorúbb figyelmeztetéseket, és hangsúlyozzák: a barnaság ára akár az életünk is lehet.

 Aki rendszeresen járt szoláriumba, annak erősen ajánlott a teljes bőrgyógyászati szűrés.

Papillomavírus és bőrrák

A HPV és bőrrák kapcsolata most új megvilágításba került, miután orvosok egy különleges esettel találkoztak.

Egy mindennapi vitamin felére csökkentheti a bőrrák kiújulását

A kutatók több mint 33 ezer ember egészségügyi adatait elemezték, és úgy találták, hogy a nikotinamid különösen az első diagnózis után hatékony a bőrrák kiújulásának megelőzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!