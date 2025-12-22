Ez a hétköznapi tevékenység igazán veszélyes – DNS-mutációt is okoz

A Northwestern Medicine és a Kaliforniai Egyetem szakértői több ezer ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a szoláriumhasználóknál közel háromszorosára nő a legveszélyesebb bőrrák kockázata. Ráadásul a daganat gyakran olyan testtájakon jelenik meg, amelyeket normál esetben nem ér napfény – derül ki a New York Post cikkéből.

A szolárium veszélyesebb, mint eddig hittük

Fotó: Unsplash

A szolárium veszélyes mutációkat indít el

A kutatók szerint a különbség döbbenetes: míg napozáskor a bőr egy része sérül igazán, a szolárium szinte az egész bőrfelületen veszélyes mutációkat indít el. Ez az a hatás, amelyet korábban még nem tudtak bizonyítani.

A szakértők egyre sürgetőbbnek tartják a szigorúbb figyelmeztetéseket, és hangsúlyozzák: a barnaság ára akár az életünk is lehet.

Aki rendszeresen járt szoláriumba, annak erősen ajánlott a teljes bőrgyógyászati szűrés.

