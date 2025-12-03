Veszélyben a világhírű szőlőtőke? Új tibeti rekorder kavarta fel a kedélyeket

Továbbra is a maribori Lent városrészben növő, több mint 450 évesre becsült nemes szőlőtőke viseli a világ legidősebb szőlőjének címét, noha a Guinness-rekordok közé idén egy 416 éves tibeti vadszőlő is bekerült – közölte a maribori turisztikai hivatal.
Mitől különleges a maribori szőlőtőke?
A 2004 óta hivatalos szlovén Guinness-rekorder tőke a Vitis vinifera ssp. vinifera alfajhoz tartozik, vagyis ahhoz a nemes szőlőhöz, amelyet az ember már évszázadok óta termeszt.
A szakértők már 1972-ben legalább 350 évesre becsülték a növényt, az újabb felmérések pedig azt valószínűsítik, hogy kora ma már meghaladja a 450 évet is.
Ezzel szemben a Guinness által szeptemberben hitelesített tibeti lelet egy vadon élő, mintegy nyolc méter magas szőlőtő, amely 2400 méteres magasságban növekszik, és minden korábbi ismert példánynál idősebb vadszőlőként kapott helyet a rekordok között. A két kategória azonban különbözik, így a maribori tőke továbbra is mint a „világ legidősebb termesztett, gyümölcsöt hozó szőlője” szerepel a rekorderek között – hangsúlyozta a hivatal.
Mit mondanak a szakértők a szőlőtőke koráról?
Stane Kocutar, a történelmi növény gondozója szerint a tibeti felfedezés figyelemre méltó botanikai ritkaság, de Maribor státuszát nem befolyásolja. Mint mondta, korábban is számítani lehetett arra, hogy a világ rejt még meglepetéseket szőlőtőkék korát illetően, elsősorban a Kaukázus térségében.
Jure Struc, a Maribor Tourist Board igazgatója kiemelte: a szőlőtőke ma is a város egyik legfontosabb jelképe.
A legidősebb szőlő nem csupán turisztikai látványosság, hanem történelmünk, kultúránk és közösségi összetartásunk élő szimbóluma
– fogalmazott. A maribori szőlő mindmáig terem, oltványai pedig világszerte elterjedtek: Szlovéniában több mint 150, külföldön pedig több mint 100 helyszínen nőnek az utódai.
Leigázta az egész mezőnyt – ez lett az idei legjobb magyar bor!
Az idei kiadvány minden eddiginél több izgalmat tartogat a borrajongóknak. A legjobb magyar bor címéért rekordszámú tétel versenyzett, és a zsűri döntése több szempontból is meglepetést hozott. A toplista nemcsak rangsort állít, hanem bepillantást enged a hazai borászat fejlődésébe, a borvidékek erősödő identitásába és a szakma előtt álló kihívásokba is.
Hol található a világ legnagyobb borospincéje?
Kevesen tudják, hogy Európa egyik legkülönlegesebb boros látványossága Moldovában található. A világ legnagyobb borospincéje nemcsak Guinness-rekorder, hanem a borkultúra igazi szentélye is, ahol több mint kétmillió palack pihen a föld alatt.
Hozzátette: ha valaha találnának is egy idősebb termesztett tőkét, a maribori szőlőt minden bizonnyal külön kategóriában lehetne megőrizni mint a „világ legidősebb, városi környezetben növő, még mindig termő szőlőjét”.