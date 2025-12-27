A szorítóerő — vagyis a kéz és az alkar izmainak ereje — az egyik legmegbízhatóbb jelzője az általános izomállapotnak. Kutatások szerint nemcsak azt mutatja meg, mennyire vagy fizikailag aktív, hanem azt is, mennyire fenyeget az izomleépülés, a törékenység, vagy akár a korai halálozás kockázata – írja a BBC.

A szorítóerő egyszerű mérése sokat elárul az általános egészségi állapotról és a hosszú élet esélyeiről Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy nagyszabású nemzetközi vizsgálatban a szorítóerő még a vérnyomásnál is pontosabban jelezte előre a korai halálozást — ami önmagában sokkoló adat.

Így ellenőrizheted a szorítóerőd otthon

A klinikákon erre egy kézi dinamométert használnak, de a szorítóerő házilag is nagyjából felmérhető.

Egyszerű szorítóerőteszt:

Fogj meg egy teniszlabdát vagy stresszlabdát

Szorítsd maximális erővel

Mérd, mennyi ideig tudod tartani a legerősebb szorítást

15–30 másodperc folyamatos maximális szorítás már jó szintnek számít. Ha rendszeresen feljegyzed az időt, a szorítóerő változása jól követhető.

Mit árul el a gyenge szorítóerő?

A gyenge szorítóerő nemcsak a befőttesüvegek kinyitását nehezíti meg. Összefüggésbe hozták:

a 2-es típusú cukorbetegséggel

az inzulinrezisztenciával

a csökkent csontsűrűséggel

a depresszióval

a kognitív hanyatlással

a gyorsabb biológiai öregedéssel

Egyes vizsgálatok szerint a 100 év felett élők jóval nagyobb arányban tartoztak korábban a legerősebb szorítóerővel rendelkező csoportba.

A dinamométeres mérések alapján a szorítóerőnek vannak olyan küszöbértékei, amelyek alatt már komoly egészségügyi kockázat merül fel. Férfiaknál a 25,5 kilogramm alatti, nőknél pedig a 18 kilogramm alatti értékek esetén a szakemberek a szarkopénia fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Ez az állapot az izomtömeg és az izomerő kóros csökkenésével jár, amely időskorban a mozgásképesség romlásához, gyakoribb elesésekhez és súlyosabb sérülésekhez vezethet.

A szorítóerő és az öregedés kapcsolata

A kutatások szerint a szorítóerő nem csupán a fizikai állapot tükre, hanem az öregedési folyamatokkal is szoros kapcsolatban áll. DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy az alacsony szorítóerővel rendelkező embereknél az öregedéshez köthető DNS-metilációs mintázatok gyorsabban változnak. Ezek a változások gyakran életmódbeli és környezeti hatásokra reagálnak, így a gyenge izomerő nemcsak következménye, hanem aktív gyorsítója is lehet a biológiai öregedésnek.