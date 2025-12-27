A szorítóerő — vagyis a kéz és az alkar izmainak ereje — az egyik legmegbízhatóbb jelzője az általános izomállapotnak. Kutatások szerint nemcsak azt mutatja meg, mennyire vagy fizikailag aktív, hanem azt is, mennyire fenyeget az izomleépülés, a törékenység, vagy akár a korai halálozás kockázata – írja a BBC.
Egy nagyszabású nemzetközi vizsgálatban a szorítóerő még a vérnyomásnál is pontosabban jelezte előre a korai halálozást — ami önmagában sokkoló adat.
Így ellenőrizheted a szorítóerőd otthon
A klinikákon erre egy kézi dinamométert használnak, de a szorítóerő házilag is nagyjából felmérhető.
Egyszerű szorítóerőteszt:
- Fogj meg egy teniszlabdát vagy stresszlabdát
- Szorítsd maximális erővel
- Mérd, mennyi ideig tudod tartani a legerősebb szorítást
15–30 másodperc folyamatos maximális szorítás már jó szintnek számít. Ha rendszeresen feljegyzed az időt, a szorítóerő változása jól követhető.
Mit árul el a gyenge szorítóerő?
A gyenge szorítóerő nemcsak a befőttesüvegek kinyitását nehezíti meg. Összefüggésbe hozták:
- a 2-es típusú cukorbetegséggel
- az inzulinrezisztenciával
- a csökkent csontsűrűséggel
- a depresszióval
- a kognitív hanyatlással
- a gyorsabb biológiai öregedéssel
Egyes vizsgálatok szerint a 100 év felett élők jóval nagyobb arányban tartoztak korábban a legerősebb szorítóerővel rendelkező csoportba.
A dinamométeres mérések alapján a szorítóerőnek vannak olyan küszöbértékei, amelyek alatt már komoly egészségügyi kockázat merül fel. Férfiaknál a 25,5 kilogramm alatti, nőknél pedig a 18 kilogramm alatti értékek esetén a szakemberek a szarkopénia fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Ez az állapot az izomtömeg és az izomerő kóros csökkenésével jár, amely időskorban a mozgásképesség romlásához, gyakoribb elesésekhez és súlyosabb sérülésekhez vezethet.
A szorítóerő és az öregedés kapcsolata
A kutatások szerint a szorítóerő nem csupán a fizikai állapot tükre, hanem az öregedési folyamatokkal is szoros kapcsolatban áll. DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy az alacsony szorítóerővel rendelkező embereknél az öregedéshez köthető DNS-metilációs mintázatok gyorsabban változnak. Ezek a változások gyakran életmódbeli és környezeti hatásokra reagálnak, így a gyenge izomerő nemcsak következménye, hanem aktív gyorsítója is lehet a biológiai öregedésnek.
Hogyan javítható a szorítóerő?
A szorítóerő fejlesztése minden életkorban lehetséges, és ehhez nincs feltétlenül szükség speciális eszközökre. Már az is sokat számít, ha valaki rendszeresen szorít egy teniszlabdát vagy kézerősítőt, és fokozatosan növeli a maximális feszítés idejét. A csukló célzott erősítése, akár egy konzervdobozzal vagy kisebb súllyal végzett hajlításokkal, szintén hatékony módszer, ahogyan a bicepszgyakorlatok és az általános felső- és alsótest-erősítő edzések is. Hetente több alkalommal végzett, 10–20 ismétléses sorozatok már néhány hét alatt érzékelhető javulást hozhatnak.
Szorítóerő és hosszú élet — miért figyelnek rá az orvosok?
A szorítóerő ma már messze nem csupán egy edzőtermi adat, hanem egy összetett egészségügyi mutató, amely sokat elárul az általános izomállapotról, az anyagcsere működéséről és a szervezet betegségekkel szembeni ellenállóképességéről. Éppen ezért az orvosok egyre gyakrabban használják a szorítóerőt arra, hogy felmérjék egy ember hosszú távú egészségkilátásait és a hosszú élet esélyeit.
