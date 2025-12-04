Most érkezett: letartóztattak két szovjet állampolgárt

A Szovjetunió nevében fellépő, magukat szovjet állampolgár mozgalmi tagnak valló aktivistákat ítélt el a szocsi bíróság, miután a hatóságok szerint a csoport az Oroszország elleni extremizmus határát súroló tevékenységet folytatott. A most elítélt két személy – Julija Ribina és fia, Jaroszlav Ribin – évek óta hangoztatta, hogy a Szovjetunió „jogilag továbbra is létezik”.

A rendszám miatt buktak le

A történet 2025. június 20-án kezdődött, amikor közlekedési rendőrök megállították az autójukat, mert annak rendszámtábláján a Szovjetunió címere szerepelt. A Ribin család tagjai ekkor szovjet útlevelet mutattak fel, és kijelentették, hogy szerintük az Oroszországi Föderáció „nem létező állam”, mivel a Szovjetuniót soha nem szüntették meg jogilag.

A nyomozás során kiderült, hogy Julija Ribina a hatóságok által korábban már betiltott, szélsőséges szervezetnek minősített „Szovjetunió Polgárai” nevű csoport aktív tagja volt. A FSB krasznodari területi egységének jelentése szerint Ribina nemcsak részt vett a mozgalom tevékenységeiben, hanem másokat is toborzott, és a Szovjetunió „helyreállítására” buzdította őket.

Letöltendő börtönbüntetés mindkettejüknek

A bíróság végül Jaroszlav Ribint öt év, édesanyját, Julija Ribinát három év általános rezsimű büntetés-végrehajtási kolóniára ítélte. A hatóságok szerint a család tevékenysége – amely Oroszország jogi státuszának tagadásán alapult – egyértelműen az extremizmus kategóriájába esett.

A mozgalmat még 2022 augusztusában vette fel az Igazságügyi Minisztérium a szélsőséges szervezetek listájára. A csoport tagjai abban hisznek, hogy a Szovjetunió szétesése érvénytelen volt, Oroszország pedig nem állam, hanem „kereskedelmi vállalat”, ezért nem fizetnek adót és közüzemi díjat, és nem ismerik el az orosz hivatalos okmányokat sem – írja a Lenta.