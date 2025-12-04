Most érkezett: letartóztattak két szovjet állampolgárt

Hírlevél
2025. december 04. 12:34
A szocsi hatóságok ítéletet hirdettek egy anya és fia ügyében, akik a beszámolók szerint tagadták az Oroszország létezését, és továbbra is a Szovjetunió állampolgárainak vallották magukat. Az ügy ismét ráirányította a figyelmet a betiltott csoport tevékenységére.
A Szovjetunió nevében fellépő, magukat szovjet állampolgár mozgalmi tagnak valló aktivistákat ítélt el a szocsi bíróság, miután a hatóságok szerint a csoport az Oroszország elleni extremizmus határát súroló tevékenységet folytatott. A most elítélt két személy – Julija Ribina és fia, Jaroszlav Ribin – évek óta hangoztatta, hogy a Szovjetunió „jogilag továbbra is létezik”.

EDITORS NOTE: Graphic content / A demonstrator in a multicoloured keffiyeh holds up the Soviet Union Flag as protesters clash with law enforcement in the streets surrounding the federal building during a protest following federal immigration operations in Los Angeles, California, on June 8, 2025. Demonstrators torched cars and scuffled with security forces in Los Angeles on June 8, as police kept protestors away from the National Guard troops President Donald Trump sent to the streets of the second biggest US city. (Photo by RINGO CHIU / AFP)
Egy többszínű keffiyeh-t viselő tüntető a Szovjetunió zászlaját tartja a magasba, miközben a tüntetők összecsapnak a rendfenntartó erőkkel egy szövetségi épület előtt
Fotó: RINGO CHIU / RINGO CHIU / AFP

 

A rendszám miatt buktak le

A történet 2025. június 20-án kezdődött, amikor közlekedési rendőrök megállították az autójukat, mert annak rendszámtábláján a Szovjetunió címere szerepelt. A Ribin család tagjai ekkor szovjet útlevelet mutattak fel, és kijelentették, hogy szerintük az Oroszországi Föderáció „nem létező állam”, mivel a Szovjetuniót soha nem szüntették meg jogilag.

A nyomozás során kiderült, hogy Julija Ribina a hatóságok által korábban már betiltott, szélsőséges szervezetnek minősített „Szovjetunió Polgárai” nevű csoport aktív tagja volt. A FSB krasznodari területi egységének jelentése szerint Ribina nemcsak részt vett a mozgalom tevékenységeiben, hanem másokat is toborzott, és a Szovjetunió „helyreállítására” buzdította őket.

Letöltendő börtönbüntetés mindkettejüknek

A bíróság végül Jaroszlav Ribint öt év, édesanyját, Julija Ribinát három év általános rezsimű büntetés-végrehajtási kolóniára ítélte. A hatóságok szerint a család tevékenysége – amely Oroszország jogi státuszának tagadásán alapult – egyértelműen az extremizmus kategóriájába esett.

A mozgalmat még 2022 augusztusában vette fel az Igazságügyi Minisztérium a szélsőséges szervezetek listájára. A csoport tagjai abban hisznek, hogy a Szovjetunió szétesése érvénytelen volt, Oroszország pedig nem állam, hanem „kereskedelmi vállalat”, ezért nem fizetnek adót és közüzemi díjat, és nem ismerik el az orosz hivatalos okmányokat sem – írja a Lenta.

 

