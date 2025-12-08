Kiakadtak a párizsi Louvre alkalmazottai, jön a sztrájk

Hírlevél
Sport

Határozatlan idejű munkabeszüntetést jelentettek be a párizsi Louvre alkalmazottai december 15-től. A sztrájk oka a dolgozók szerint a romló munkakörülmények és az elégtelen források, amelyek hónapok óta nehezítik a múzeum működését.
A világ leglátogatottabb múzeumában dolgozók december 15-től határozatlan idejű munkabeszüntetésre készülnek. A sztrájk bejelentését a CFDT szakszervezet tette meg, miután több érdekképviselettel is egyeztettek a múzeumban kialakult helyzetről. A szakszervezetek szerint a mindennapi feladatellátás egyre nehezebbé vált: a létszámhiány, az épület elavult infrastruktúrája és a gyakori műszaki hibák miatt számos terem zárva marad a tervezett nyitvatartási időn túl is – tájékoztat az MTI. 

sztrájk
Párizs, Franciaország – A Louvre dolgozói besokalltak és sztrájkot hirdettek! (A kép illusztráció!)

A Louvre fenntartható működését az elmúlt hónapok eseményei jelentősen megterhelték. Az októberi nappali műkincsrablás, a novemberi részleges galériabezárás és a közelmúltban történt vízszivárgás mind hozzájárultak a dolgozók bizonytalanságához és túlterheltségéhez.

Sztrájk a Louvre-ban: a dolgozók szerint a múzeumlátogatás „igazi küzdelemmé” vált

A szakszervezetek Rachida Dati kulturális miniszternek írt levelükben hangsúlyozták: 

a helyzet tarthatatlan, és a látogatók élménye is romlik.

Az egymást követő műszaki problémák, a zárva tartott galériák és a csökkentett hozzáférés miatt a múzeum bejárása egyre nehezebb.

A tiltakozás hátterében az is áll, hogy a múzeum – a kieső bevételek kompenzálására – 2026-tól 45 százalékkal emeli a nem európai látogatók belépődíját. Az intézkedést a szakszervezetek élesen bírálták, szerintük a vezetőség ahelyett, hogy a dolgozók jelzéseire reagálna, a közönség terheit növeli.

A rablás, a műszaki hibák és a vízkár is feszültséget okoz

A sztrájk bejelentése előtt több komoly incidens sújtotta a Louvre működését:

A szakszervezetek szerint ezek az események azt bizonyítják, hogy a vezetőség nem kezeli megfelelően a válságot, és figyelmen kívül hagyja a dolgozói jelzéseket.

Tárgyalást sürgetnek a minisztériummal

A sztrájkot meghirdető érdekképviseletek szerint elengedhetetlen a közvetlen egyeztetés a kulturális minisztériummal. Mint írják, példátlan mértékben romlott a belső szociális légkör, és sürgős válaszokra van szükség a hatóságok részéről.

A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, akik csaknem 70 %-a külföldi volt – 

a dolgozók szerint azonban a jelenlegi körülmények veszélyeztetik a múzeum működőképességét és hírnevét.

 

 

