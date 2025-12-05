Az év utolsó szuperholdja mindent vitt – ilyen látványra senki sem számított!

A szuperhold a szokásos teliholdnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mivel a Hold elliptikus pályájának Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban tartózkodik. A 2025-ös év harmadik és egyben utolsó szuperholdját világszerte sokan figyelték meg, és különösen szerencsések voltak azok, akik a ritka holdudvart is láthatták. Ez az atmoszféerikus jelenség az Egyesült Királyság több pontjáról is észlelhető volt, ahol nagy magasságú jégréteg alakította ki a látványos fénygyűrűt a Hold körül – írja a BBC.

A 2025-ös év utolsó teliholdja, a Hideg Hold szuperholdja a One Vanderbilt és az Empire State Building mögött kel fel, miközben a nap lenyugszik New York felett

Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU / AFP

A megfigyelők lenyűgöző felvételeket készítettek, amelyek jól mutatják, milyen különleges is tud lenni ez a már önmagában is ritka égi esemény.

Miért különleges a szuperhold?

A Hold pályája nem tökéletes kör, hanem enyhén elnyújtott ellipszis. Ez azt jelenti, hogy időnként közelebb kerül a Földhöz, mint máskor. Amikor ez a legközelebbi pont – a perigee – éppen teliholddal esik egybe, szuperholdnak nevezzük a jelenséget.

A „szuperhold" megjelenése az égen a kínai Shandong tartománybeli Yantaiban, 2025. december 5-én

Fotó: TANG KE / CFoto / AFP

A szuperhold ilyenkor:

nagyobbnak látszik ,

jóval fényesebb ,

kiemelkedően látványos tiszta időben,

és akár további optikai jelenségeket is előcsalogathat, mint a 22 fokos holdhalo.

A mostani esemény különlegessége éppen az volt, hogy sok helyen tiszta égbolt párosult a megfelelő légköri feltételekkel.

A „Hideg Hold” néven ismert szuperhold a Függetlenség Angyala emlékmű mögött látható Mexikóvárosban, Mexikóban, 2025. december 4-én

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU / AFP

A „szuperhold” a kínai Jiangsu tartománybeli Lianyungang városában található Garden Expo Park felett látható 2025. december 4-én

Fotó: CFOTO / NurPhoto / AFP

A szuperhold és a halo kapcsolata

A fényes telihold mellett többen egy látványos, gyűrűszerű fényudvart is megfigyeltek.

A népi megfigyelés szerint:

„Gyűrű a Hold körül – eső közelül.”

Egy ritka légköri jelenséget, az úgynevezett halót figyeltek meg a szibériai Krasznojarszk városában

Fotó: ALEXANDER MANZYUK / ANADOLU

Ennek hátterében az áll, hogy a jégréteget tartalmazó magas szintű felhőzet gyakran egy közelgő időjárási front előjele. Az Egyesült Királyság déli területei fölött péntek hajnalban éppen ez a felhőzet jelent meg – és valóban: másnap eső és erősödő szél érkezett.

Szuperhold: égi jelenségből időjárási jelzés?

A szuperhold nemcsak gyönyörű látvány, hanem akár meteorológiai előjel is lehet, ha halóval társul. A jelenség megfigyelésekor érdemes figyelni:

megjelenik-e fénygyűrű a Hold körül, milyen gyorsan vonulnak be a magas szintű felhők, várható-e csapadék a következő 12–24 órában.

A mostani eseménynél mindhárom jel együtt érkezett, így a folklór ezúttal igaznak bizonyult.