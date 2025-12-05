Az év utolsó szuperholdja mindent vitt – ilyen látványra senki sem számított!

Hírlevél
Csütörtök éjjel világszerte különleges égi látványosságban gyönyörködhettek: az év utolsó, ragyogóan fényes égi jelensége tündökölt az éjszakában. A szuperhold ezúttal nemcsak méretével és fényével nyűgözte le a megfigyelőket, hanem egy ritkább légköri jelenséggel, a holdudvarral is.
A szuperhold a szokásos teliholdnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mivel a Hold elliptikus pályájának Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban tartózkodik. A 2025-ös év harmadik és egyben utolsó szuperholdját világszerte sokan figyelték meg, és különösen szerencsések voltak azok, akik a ritka holdudvart is láthatták. Ez az atmoszféerikus jelenség az Egyesült Királyság több pontjáról is észlelhető volt, ahol nagy magasságú jégréteg alakította ki a látványos fénygyűrűt a Hold körül – írja a BBC.

szuperhold - NEW YORK, NY - DECEMBER 4, 2025: The full Cold Moon supermoon, the last full moon of 2025, rises behind One Vanderbilt and the Empire State Building as the sun sets over New York City, as seen from Jersey City, New Jersey. Lokman Vural Elibol / Anadolu (Photo by Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP)
 A 2025-ös év utolsó teliholdja, a Hideg Hold szuperholdja a One Vanderbilt és az Empire State Building mögött kel fel, miközben a nap lenyugszik New York felett
Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU / AFP

A megfigyelők lenyűgöző felvételeket készítettek, amelyek jól mutatják, milyen különleges is tud lenni ez a már önmagában is ritka égi esemény.

Miért különleges a szuperhold?

A Hold pályája nem tökéletes kör, hanem enyhén elnyújtott ellipszis. Ez azt jelenti, hogy időnként közelebb kerül a Földhöz, mint máskor. Amikor ez a legközelebbi pont – a perigee – éppen teliholddal esik egybe, szuperholdnak nevezzük a jelenséget.

The "supermoon" appearing in the sky in Yantai, Shandong, China on December 5, 2025. (Photo by Tang Ke / CFOTO via AFP)
A „szuperhold" megjelenése az égen a kínai Shandong tartománybeli Yantaiban, 2025. december 5-én
Fotó: TANG KE / CFoto / AFP

A szuperhold ilyenkor:

  • nagyobbnak látszik,
  • jóval fényesebb,
  • kiemelkedően látványos tiszta időben,

és akár további optikai jelenségeket is előcsalogathat, mint a 22 fokos holdhalo.

A mostani esemény különlegessége éppen az volt, hogy sok helyen tiszta égbolt párosult a megfelelő légköri feltételekkel.

MEXICO CITY, MEXICO - DECEMBER 04: The supermoon known as 'Cold Moon' is seen rising behind the Angel of Independence monument, in Mexico City, Mexico on December 04, 2025. The name 'Cold Moon' comes from the December full moon’s association with the coldest weather and longest nights of the year in the Northern Hemisphere. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
A „Hideg Hold” néven ismert szuperhold a Függetlenség Angyala emlékmű mögött látható Mexikóvárosban, Mexikóban, 2025. december 4-én
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU / AFP
The ''supermoon'' appears above the Garden Expo Park in Lianyungang City, Jiangsu Province, China, on December 4, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
A „szuperhold” a kínai Jiangsu tartománybeli Lianyungang városában található Garden Expo Park felett látható 2025. december 4-én
Fotó: CFOTO / NurPhoto / AFP

A szuperhold és a halo kapcsolata

A fényes telihold mellett többen egy látványos, gyűrűszerű fényudvart is megfigyeltek. 

Ezt a jelenséget 22 fokos halónak nevezik, amely akkor alakul ki, amikor a magasban lévő jégkristályokon megtörik és visszaverődik a Hold fénye.

A népi megfigyelés szerint:

„Gyűrű a Hold körül – eső közelül.”

KRASNOYARSK, RUSSIA - NOVEMBER 30: A rare atmospheric phenomenon called a halo is observed in the Siberian city of Krasnoyarsk, where the air temperature was around -30 degrees Celsius in Russia on November 30, 2025. A halo is an optical phenomenon that appears as a secondary glow around a light source. It is most commonly observed around the Sun or the Moon, but can also be seen around other powerful light sources such as streetlights. Alexander Manzyuk / Anadolu (Photo by Alexander Manzyuk / Anadolu via AFP)
Egy ritka légköri jelenséget, az úgynevezett halót figyeltek meg a szibériai Krasznojarszk városában
Fotó: ALEXANDER MANZYUK / ANADOLU

Ennek hátterében az áll, hogy a jégréteget tartalmazó magas szintű felhőzet gyakran egy közelgő időjárási front előjele. Az Egyesült Királyság déli területei fölött péntek hajnalban éppen ez a felhőzet jelent meg – és valóban: másnap eső és erősödő szél érkezett.

Szuperhold: égi jelenségből időjárási jelzés?

A szuperhold nemcsak gyönyörű látvány, hanem akár meteorológiai előjel is lehet, ha halóval társul. A jelenség megfigyelésekor érdemes figyelni:

megjelenik-e fénygyűrű a Hold körül, milyen gyorsan vonulnak be a magas szintű felhők, várható-e csapadék a következő 12–24 órában.

A mostani eseménynél mindhárom jel együtt érkezett, így a folklór ezúttal igaznak bizonyult.

