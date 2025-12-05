Az év utolsó szuperholdja mindent vitt – ilyen látványra senki sem számított!

A szuperhold a szokásos teliholdnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mivel a Hold elliptikus pályájának Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban tartózkodik. A 2025-ös év harmadik és egyben utolsó szuperholdját világszerte sokan figyelték meg, és különösen szerencsések voltak azok, akik a ritka holdudvart is láthatták. Ez az atmoszféerikus jelenség az Egyesült Királyság több pontjáról is észlelhető volt, ahol nagy magasságú jégréteg alakította ki a látványos fénygyűrűt a Hold körül – írja a BBC.
A megfigyelők lenyűgöző felvételeket készítettek, amelyek jól mutatják, milyen különleges is tud lenni ez a már önmagában is ritka égi esemény.
Miért különleges a szuperhold?
A Hold pályája nem tökéletes kör, hanem enyhén elnyújtott ellipszis. Ez azt jelenti, hogy időnként közelebb kerül a Földhöz, mint máskor. Amikor ez a legközelebbi pont – a perigee – éppen teliholddal esik egybe, szuperholdnak nevezzük a jelenséget.
A szuperhold ilyenkor:
- nagyobbnak látszik,
- jóval fényesebb,
- kiemelkedően látványos tiszta időben,
és akár további optikai jelenségeket is előcsalogathat, mint a 22 fokos holdhalo.
A mostani esemény különlegessége éppen az volt, hogy sok helyen tiszta égbolt párosult a megfelelő légköri feltételekkel.
A szuperhold és a halo kapcsolata
A fényes telihold mellett többen egy látványos, gyűrűszerű fényudvart is megfigyeltek.
A népi megfigyelés szerint:
„Gyűrű a Hold körül – eső közelül.”
Ennek hátterében az áll, hogy a jégréteget tartalmazó magas szintű felhőzet gyakran egy közelgő időjárási front előjele. Az Egyesült Királyság déli területei fölött péntek hajnalban éppen ez a felhőzet jelent meg – és valóban: másnap eső és erősödő szél érkezett.
Szuperhold: égi jelenségből időjárási jelzés?
A szuperhold nemcsak gyönyörű látvány, hanem akár meteorológiai előjel is lehet, ha halóval társul. A jelenség megfigyelésekor érdemes figyelni:
megjelenik-e fénygyűrű a Hold körül, milyen gyorsan vonulnak be a magas szintű felhők, várható-e csapadék a következő 12–24 órában.
A mostani eseménynél mindhárom jel együtt érkezett, így a folklór ezúttal igaznak bizonyult.
Ezt a jelenséget 22 fokos halónak nevezik, amely akkor alakul ki, amikor a magasban lévő jégkristályokon megtörik és visszaverődik a Hold fénye.