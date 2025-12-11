Meglepő tünetek árulkodnak a szuperinfluenzáról – felismeri őket?

Hírlevél
Az idei influenzaszezon Európában és a Amerikában is korábban érkezett a vártnál, amiely rendkívüli terhelést ró az egészségügyre. A szuperinfluenza terjedése a H3N2 K-variáns megjelenéséhez köthető, amely gyorsabban fertőz és erősebb tüneteket okozhat. A jelenség miatt egyre fontosabbá válik, hogy a lakosság időben felismerje a korai jeleket és különbséget tudjon tenni a hasonló vírusok között.
InfluenzajárványtünetekEurópa

Az idei influenzajárvány Európa-szerte kiugróan erősnek bizonyul, és az egészségügyi intézmények több országban már most a szokásosnál nagyobb betegforgalmat tapasztalnak. A szuperinfluenza tünetei főként a H3N2 vírus K-variánsához köthetők, amely a szakértők szerint több olyan mutációt hordoz, amelyek miatt gyorsabban terjed. A Parapolitika információi szerint a felismerés kulcsfontosságú, különösen télen, amikor az RSV és a SARS-CoV-2 vírusok is egyszerre vannak jelen.

szuperinfluenza
A szuperinfluenza tünetei gyorsan jelentkezhetnek a téli időszakban
Fotó: Unsplash

Milyen tünetek utalhatnak a szuperinfluenzára?

A korai jelek általában hirtelen lázzal, izomfájdalommal, száraz köhögéssel és extrém fáradtsággal kezdődnek. A H3N2 K-variáns az eddigieknél hatékonyabban terjedhet zárt, rosszul szellőző helyeken, és a jelenlegi adatok alapján több országban jóval magasabb esetszámot okoz, mint a korábbi évek szezonjai. 

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Miben különbözik a szuperinfluenza a hagyományos influenzától?

A betegek gyakran számolnak be gyors állapotromlásról, ami megkülönbözteti a szokványos szezonális influenzától. A gyerekeknél és időseknél a tünetek erősebben jelentkezhetnek.

Hogyan ismerhető fel a H3N2 K-variáns fertőzés?

A laboratóriumi diagnózist influenza-tesztek és kombinált vizsgálatok segítik, mivel a tünetek más vírusokkal is összetéveszthetők. Az orvosok szerint a pontos felismerést az jelzi, ha a beteg magas lázzal és markáns fáradtsággal jelentkezik, miközben hirtelen rosszabbodik az állapota.

Mikor kell orvoshoz fordulni szuperinfluenza gyanúja esetén?

Ha a láz 48 órán túl fennáll, légzési nehézség jelentkezik, vagy kisgyermek, idős illetve krónikus beteg érintett, mindenképpen javasolt orvosi vizsgálat. A gyors terjedés miatt a szakértők szerint a korai kezelés különösen fontos.

Itt a szuperinfluenza, de miért hívják így?

Összetéveszthető-e más vírusokkal?

A szuperinfluenza – különösen a H3N2 K-variáns – könnyen összetéveszthető más légúti vírusokkal, mert a tünetei nagyon hasonlóak több jelenleg cirkuláló kórokozóhoz - tájékoztat a Vox News.

Mely vírusokkal keverhető össze?

  • COVID–19 
    A magas láz, levertség, köhögés és torokfájás mindkét fertőzésben előfordul.
  • RSV (respiratorikus szinciciális vírus)
    Főként gyerekeknél és időseknél okoz hasonló légúti tüneteket.
  • Szezonális influenza más törzsei
    A tünetek indulása és intenzitása miatt gyakran nehéz elkülöníteni.

