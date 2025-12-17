Tombol a szuperinfluenza, a koronavírus óta nem tapasztaltak ilyen súlyos járványt

Mutálódott vírus, amolyan szuperinfluenza sújtja Horvátországot. A szomszédos országban négy megyében tombol a fertőző betegség.

A szuperinfluenza-vírus nagyon gyorsan terjed Horvátországban

Fotó: Emma Hyde / ETH Zurich

A járványügyi szakemberek szerint a koronavírus előtti idők óta nem tapasztalt méretű influenzahullám indult el, amit az elmúlt hetek adatai is alátámasztanak.

A szezon rekordkorán, már november végén kezdődött, és a fertőzések száma hétről hétre megduplázódik.

Sibenik-Knin megyében például az első héten 74, a második héten 137, a harmadik héten pedig már 200 új esetet regisztráltak. Tavaly ilyenkor szinte nem volt influenzás beteg – írja a Jutarnji.

Már halálos áldozatok is vannak

A szuperinfluenza gyors terjedésének hátterében az A (H3N2) altípus mutációja áll, amely ellen az idei oltóanyag nem nyújt teljes védelmet. A fiatalabb korosztályban a betegség enyhébb, de az idősek és a krónikus betegek körében súlyos szövődmények – például tüdőgyulladás – alakulhatnak ki.

December elejéig országosan több mint 7000 influenzás esetet jelentettek, ebből több mint 3000 beteg kórházi ellátásra szorult, és két halálesetet is regisztráltak, mindkettő szövődmények miatt.

A szuperinfluenza tünetei

A cikkben megjegyzik, bár az oltás nem tökéletes, jelentősen csökkenti a betegség súlyosságát és a szövődmények kockázatát. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legnagyobb hullám még előttünk áll. Még szerencse, hogy nincs nyár, nincs itt a turistaszezon, de azért így sem árt jobban meggondolni a horvátországi utazásokat.

A szuperinfluenza leggyakoribb tünetei: magas láz, izomfájdalom, fejfájás, száraz köhögés és kimerültség. Ajánlott az otthoni pihenés, lázcsillapítás és bőséges folyadékfogyasztás.