Rosszul érzi magát? Mutatjuk, mit tegyen a szuperinfluenza ellen!

A H3N2 típusú, úgynevezett szuperinfluenza gyorsan terjed, rövid idő alatt sok embert betegíthet meg, és ezzel komolyan terheli az egészségügyet. A betegség tünetei – láz, izomfájdalom, köhögés, levertség, torokfájás – ismerősek, mégis nagyobb a tét, ha a veszélyeztetett csoportokban okoz fertőzést.

A szuperinfluenza a H3N2 agresszívan terjedő variánsa, amely korai és súlyosabb járványt okoz Európában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A mostani szuperinfluenza egy különösen gyorsan terjedő, úgynevezett (H3N2) influenzatörzs, amely több új mutációval jelent meg Európa szerte. Ugyanúgy légúti fertőzést okoz, mint a „sima” influenza: a láz, az izom- és végtagfájdalom, a köhögés, a levertség és a torokfájás a leggyakoribb tünetek. Azért figyelnek rá ennyire, mert szokatlanul korán beindítja az influenzaszezont, rövid idő alatt sok embert betegíthet meg, és ezzel komolyan leterhelheti az egészségügyet – olvasható a World Health Organization oldalán.

A sejtek aktívan segítenek az influenzavírusok megragadásában és felvételében

Fotó: Emma Hyde / ETH Zurich

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A legsúlyosabb következmények elsősorban az időseket (65 év felett), a várandósokat, a krónikus betegeket és az immunhiányos embereket érintik. Kiemelten veszélyes lehet a csecsemők és a kisgyerekek számára is, főleg akkor, ha más légúti kórokozóval, például RSV-vel együtt okoz fertőzést.

Nagyobb a kockázat azoknál is, akik zárt közösségekben élnek – például idősek otthonában vagy bentlakásos intézményekben – valamint az őket gondozó egészségügyi dolgozóknál. A védekezés alapja, hogy ezeket a csoportokat kell elsőként oltani és folyamatosan óvni – írja az ecdc.europa.eu.

Terjed a szuperinfluenza – de vajon meg tudjuk állítani? (illusztráció)

Fotó: Pexels

Hogyan védekezzünk a szuperinfluenza ellen?

A legfontosabb lépés, hogy időben beoltassuk magunkat influenza ellen, különösen akkor, ha 65 év felettiek vagyunk, várandósak, krónikus betegségben szenvedünk, legyengült az immunrendszerünk, vagy zárt intézményben élünk, dolgozunk.

Emellett sokat számítanak az alapvető higiénés szabályok: a gyakori, alapos kézmosás, a papír zsebkendő vagy a könyökhajlat használata köhögésnél, tüsszentésnél, és az, hogy betegen otthon maradunk, nem megyünk közösségbe.

Zsúfolt, zárt terekben – főleg a járvány csúcsán – érdemes maszkot viselni, különösen akkor, ha köhögünk, náthásak vagyunk, vagy veszélyeztetett emberek között tartózkodunk. Orvosi javaslatra szóba jöhet a vírusellenes gyógyszerek korai adása, illetve járvány idején az intézményi megelőző kezelés is a legsérülékenyebb csoportok védelmére. Ezek együtt adják a gyakorlatias választ arra, hogyan érdemes védekezni a szuperinfluenza ellen.

