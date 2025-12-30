Újra turisták lephetik el az óriási hófalak közé rekedt utat

A Tateyama hófolyosó a világhírű Tateyama–Kurobe alpesi útvonal része, amely a Japán-Alpok északi vonulatain, több mint 3000 méteres magasságban halad. Az alpesi útvonal Toyama és Omachi városát köti össze, és kizárólag szezonálisan látogatható – írja a Focus.
A téli hónapokban a hegyvidéket extrém mennyiségű hó borítja el, így az út teljes egészében eltűnik. Tavasszal speciális, GPS-vezérelt hómarókkal vágják ki a járható szakaszt — ekkor jön létre a látványos hófolyosó, ahol az emberek szó szerint hófalak között sétálhatnak.
Tateyama hófolyosó — a japán hegyturizmus ikonikus csodája
A Tateyama hófolyosó falai gyakran elérik a 15–20 méteres magasságot, ami egy többszintes épületnek felel meg. Ezek a vakítóan fehér falak sokszor egészen kora nyárig megmaradnak, és a japán hegyturizmus egyik legismertebb szimbólumává váltak.
A hófolyosó bejárása önmagában ingyenes, ugyanakkor a Tateyama–Kurobe alpesi útvonal különböző szakaszaihoz külön jegy szükséges. A tervek szerint 2026-tól az út minden évben április 15. és november 30. között lesz nyitva.
Mit érdemes tudni a Japán-Alpok világáról?
- Három fő hegylánc alkotja: az északi Hida-, a középső Kiso- és a déli Akaishi-hegység.
- A legmagasabb csúcs a Kita-dake, amely 3193 méterrel Japán második legmagasabb hegye.
- Több mint egy tucat háromezres hegy található a térségben, köztük a Tateyama és a Hotaka-dake.
- Télen síparadicsom, nyáron túraközpont — a régió egész évben kiemelt turisztikai célpont.
A Tatejama-Kurobe alpesi úton Japánban 2013-ban 13 méter magas volt a hófal.