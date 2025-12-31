Újra lecsapott az átok, újabb részletek John F. Kennedy unokájának haláláról

Ahogy az Origo is beszámolt róla, 35 éves korában elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokája – jelentette be családja a John F. Kennedy Könyvtár Alapítvány közösségi oldalán. A fiatal újságíró agresszív rákbetegséggel küzdött, amelyről néhány hónappal ezelőtt maga is nyíltan írt - írja a BBC.

Tatiana Schlossberg - Fotó: BEN STANSALL / AFP

Gyönyörű Tatianánk ma reggel elhunyt. Mindig a szívünkben él tovább

– áll a család közleményében. Schlossberg novemberben hozta nyilvánosságra, hogy egy ritka és gyors lefolyású daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, és az orvosok kevesebb mint egy évet jósoltak neki.

Tatiana Schlossberg Caroline Kennedy diplomata és Edwin Schlossberg formatervező lánya volt. A The New Yorkerben megjelent, „A Battle With My Blood” című esszéjében megrendítő részletességgel számolt be állapotáról.

Mint írta, 2024 májusában, nem sokkal második gyermeke születése után derült ki, hogy akut mieloid leukémiában szenved.

Az első gondolatom az volt, hogy a gyerekeim nem fognak emlékezni rám – fogalmazott az írásban, amely világszerte nagy visszhangot váltott ki. Schlossberg beszámolt a kemoterápiás kezelésekről és a csontvelő-átültetésről is, ugyanakkor azt is elárulta, hogy az orvosok nem biztatták kedvező kilátásokkal.

Tatiana Schlossberg nem az első Kennedy, aki fiatalon meghalt

Esszéjében a Kennedy családot sújtó korábbi tragédiákra is utalt

Nagyapját, John F. Kennedyt 1963-ban meggyilkolták, nagybátyja, John F. Kennedy Jr. pedig 1999-ben vesztette életét repülőgép-balesetben.

Schlossberg azt írta, különösen fájdalmas számára, hogy saját betegsége újabb csapást jelent édesanyjának.

Tatiana Schlossberg elismert klímaújságíró volt. A New York Times munkatársaként környezetvédelmi témákkal foglalkozott, és több rangos lapban publikált. 2019-ben megjelent könyvében, az Inconspicuous Consumption-ben a mindennapi fogyasztás rejtett környezeti hatásait elemezte. Gyakran hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás nem csupán tudományos, hanem társadalmi, politikai és gazdasági kérdés is.