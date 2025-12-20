Taylor Swift hatalmas titkot árult el párkapcsolatáról

A világsztár a The End of an Era című dokumentumsorozata negyedik epizódjában mesélt először részletesen arról, hogyan indult a románc, amely mára eljegyzéshez vezetett. Taylor Swift és édesanyja, Andrea felidézték azt a pillanatot, amikor Travis Kelce 2023-ban a podcastjében arról beszélt: csalódott volt, amiért nem tudta személyesen átadni az énekesnőnek azt a barátságkarkötőt, amelyre a telefonszámát fűzte fel egy kansasi koncerten.

Taylor Swift és Trevis Kelce egymásra találásában az énekesnő édesanyja nagy szerepet játszott

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andrea Swift ekkor lépett akcióba.

Láttam a híreket az interneten, és azt, hogy ez a srác ott volt a koncerteden, karkötőt vitt, és találkozni akart veled

– mesélte Taylor édesanyja, aki ezután felhívta a család Kansas City Chiefs-szakértőjét, egy rokont, hogy kiderítse, ki is az a Travis Kelce.

A válasz mindent eldöntött.

Taylor Swift anyukája elárulta, mikor tudatosult benne, hogy a sportolót összehozza a lányával

Andrea Swift szerint a rokon egy dolgot hangsúlyozott különösen: Travis Kelce kedves, és imádja az édesanyját.

Ott kapcsolt fel a lámpa. Akkor már csak az volt a kérdés: hogyan hozom össze őket?

– mesélte Andrea.

Taylor Swift bevallotta, korábban kifejezetten kerülte a sportolókat, mert úgy érezte, semmi közös témájuk nem lenne.

Mindig azt gondoltam: miről beszélgetnénk?

– mondta őszintén.

Az első találkozón azonban Travis Kelce olyan módon magyarázta el az amerikai futballt, amit Taylor azóta is emleget.

„Olyan, mint az erőszakos sakk” – mondta neki Kelce. „Gyors, dühös sakk” – tette hozzá nevetve az énekesnő.

Taylor szerint ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott: előbb Travisbe, majd a játékba is beleszeretett.

„Ez volt életem legnagyobb meglepetése” – fogalmazott.

Mesébe illő eljegyzés

A pár augusztusban jelentette be eljegyzését: az Instagramra feltöltött fotókon Travis Kelce egy rózsákkal körülvett kertben térdelt le, kezében a gyűrűvel. A rajongók azonnal kiszúrták a hatalmas eljegyzési gyűrűt is, amely a divatlapok szerint egy ritka, sárga aranyba foglalt gyémánt. Taylor Swift azt is elárulta, hogy korábban komoly nehézséget okozott számára a párkapcsolat és a turnézás összeegyeztetése. Travis Kelce esetében azonban ez megváltozott. A sztár szerint meglepően hasonlóan gondolkodnak a munkáról, a hivatásról és egymás támogatásáról.