Taylor Swift hatalmas titkot árult el párkapcsolatáról

A világsztár a The End of an Era című dokumentumsorozata negyedik epizódjában mesélt először részletesen arról, hogyan indult a románc, amely mára eljegyzéshez vezetett. Taylor Swift és édesanyja, Andrea felidézték azt a pillanatot, amikor Travis Kelce 2023-ban a podcastjében arról beszélt: csalódott volt, amiért nem tudta személyesen átadni az énekesnőnek azt a barátságkarkötőt, amelyre a telefonszámát fűzte fel egy kansasi koncerten.
Andrea Swift ekkor lépett akcióba.
Láttam a híreket az interneten, és azt, hogy ez a srác ott volt a koncerteden, karkötőt vitt, és találkozni akart veled
– mesélte Taylor édesanyja, aki ezután felhívta a család Kansas City Chiefs-szakértőjét, egy rokont, hogy kiderítse, ki is az a Travis Kelce.
A válasz mindent eldöntött.
Taylor Swift anyukája elárulta, mikor tudatosult benne, hogy a sportolót összehozza a lányával
Andrea Swift szerint a rokon egy dolgot hangsúlyozott különösen: Travis Kelce kedves, és imádja az édesanyját.
Ott kapcsolt fel a lámpa. Akkor már csak az volt a kérdés: hogyan hozom össze őket?
– mesélte Andrea.
Taylor Swift bevallotta, korábban kifejezetten kerülte a sportolókat, mert úgy érezte, semmi közös témájuk nem lenne.
Mindig azt gondoltam: miről beszélgetnénk?
– mondta őszintén.
Az első találkozón azonban Travis Kelce olyan módon magyarázta el az amerikai futballt, amit Taylor azóta is emleget.
„Olyan, mint az erőszakos sakk” – mondta neki Kelce. „Gyors, dühös sakk” – tette hozzá nevetve az énekesnő.
Taylor szerint ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott: előbb Travisbe, majd a játékba is beleszeretett.
„Ez volt életem legnagyobb meglepetése” – fogalmazott.
Mesébe illő eljegyzés
A pár augusztusban jelentette be eljegyzését: az Instagramra feltöltött fotókon Travis Kelce egy rózsákkal körülvett kertben térdelt le, kezében a gyűrűvel. A rajongók azonnal kiszúrták a hatalmas eljegyzési gyűrűt is, amely a divatlapok szerint egy ritka, sárga aranyba foglalt gyémánt. Taylor Swift azt is elárulta, hogy korábban komoly nehézséget okozott számára a párkapcsolat és a turnézás összeegyeztetése. Travis Kelce esetében azonban ez megváltozott. A sztár szerint meglepően hasonlóan gondolkodnak a munkáról, a hivatásról és egymás támogatásáról.
