Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Friss

Putyin titokzatos újévi üzenete felforgatta a világot – vajon mire készülhet?

Észtország

Lefoglaltak egy teherhajót a finnek, mert súlyos dolgot tett

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót. A teherhajó a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Észtországkábelorosz hajóFinnországrongálás

A Fitburg nevű teherhajó a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

teherhajó, This picture taken on October 12, 2015 shows the C-Lion1 submarine telecommunications cable being laid to the bottom of the Baltic Sea by cable laying ship "Ile de Brehat" off the shore of Helsinki, Finland. Germany and Finland said November 18, 2024 they were "deeply concerned" that an undersea telecommunications cable linking the countries had been severed and opened a probe, at a time of high tensions with Russia."Our European security is not only under threat from Russia's war of aggression against Ukraine, but also from hybrid warfare by malicious actors," the countries' foreign ministers said in a joint statement.sr/sea/js (Photo by Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT
Lefoglaltak a finn hatóságok egy orosz teherhajót - Illusztráció! - Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

 

A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint.

A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

Mit tett a teherhajó?

Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.

A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.

A finn rendőrség bejelentette, hogy „súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása" címén vizsgálatot indít.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni

– jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.

Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket – írja a Reuters.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!