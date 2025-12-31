Lefoglaltak egy teherhajót a finnek, mert súlyos dolgot tett

A Fitburg nevű teherhajó a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

Lefoglaltak a finn hatóságok egy orosz teherhajót - Illusztráció! - Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

Mit tett a teherhajó?

Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.

A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.

A finn rendőrség bejelentette, hogy „súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása" címén vizsgálatot indít.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni

– jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.

Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket – írja a Reuters.