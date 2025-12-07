Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

z generáció

Telefonfóbia tarol a Z-generáció között: már egy „Szia!” is pánikrohamot okozhat

7 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss felmérés szerint a fiatal munkavállalók jelentős részének már az első irodai nap előtt elszorul a gyomra. A telefonfóbia különösen erős köztük, hiszen sokan egyetlen bejövő hívástól is pánikba esnek. A kutatás azt mutatja, hogy a Z generáció számára a telefonálás, a small talk és az idősebb kollégákkal való együttműködés is jelentős stresszforrás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
z generációmunkahelyi stresszstressz

A 16 és 29 év közötti fiatalok körében végzett vizsgálat szerint a telefonfóbia mellett az is komoly problémát okoz, hogy a Z generáció 38%-a retteg a munkahelyi small talk helyzetektől, és közel 60% bizonytalan, ha idősebb kollégákkal kell együtt dolgoznia – írj a TheGuardian.

Telefonfóbia: egyre több fiatal érzi úgy, hogy a munkahelyi hívások komoly szorongást váltanak ki belőlük.
Telefonfóbia: egyre több fiatal érzi úgy, hogy a munkahelyi hívások komoly szorongást váltanak ki belőlük. Fotó:Illusztráció/Unplash

A digitális korban felnőtt fiatalok ritkán találkoznak valósidejű párbeszéddel. A telefonálás számukra kiszámíthatatlan, nincs idő átgondolni a reakciót, és ez növeli a szorongást.

Hogyan lehet leküzdeni a telefonfóbiát? Szakértők gyakorlást javasolnak

Karrier-tanácsadók szerint a telefonfóbia legyőzésének alapja a gyakorlás. A fiataloknak érdemes először barátokkal vagy családtagokkal telefonálni, hogy megszokják a beszélgetés természetes ritmusát.

A hívás előtt sokat segít egy rövid jegyzet arról, mit szeretnél mondani — így kevésbé ijesztő a helyzet. Ha a másik fél ingerült, érdemes hagyni, hogy kibeszélje magát; a legtöbb hívó fél perceken belül lenyugszik.

Small talk és idősebb kollégák: hogyan ne legyen rémálom?

A szakértők szerint a Z generáció gyakran túlértékeli a small talk jelentőségét. Néha már egy egyszerű kérdés, például hogy mióta dolgozik valaki a cégnél, elég ahhoz, hogy gördülékeny legyen a beszélgetés.

A jó kapcsolat később munkahelyi támogatást és új lehetőségeket is hozhat — sokan épp ezekből a rövid beszélgetésekből találnak mentorra.

A koránkelés is stressz: hogyan alakítsd át a reggeleket?

A szakértők szerint a korai ébredésre való átállás gyerekkori iskolakezdéshez hasonló: fokozatosan kell előrehozni a lefekvéseket és az ébredést.

A reggeli rutin stabilizálásában sokat segít:

  • az utazás megtervezése,
  • a ruhák kikészítése,
  • a reggeli előkészítése.

A fiatalok nagy része attól tart, hogy a munkahelyi stressz ronthatja a mentális jóllétüket, ezért 68%-uk inkább otthonról dolgozna, 32% pedig mentális egészségnapokat vezetne be.

Nem a munka a gond – a kollégák! Megdöbbentő, mitől fél a Z generáció

Egy friss felmérés szerint a fiatalok jelentős része fél az első munkahelyétől. A kutatás azt mutatja, hogy a munka világa nem a feladatok, hanem sokkal inkább az emberi interakciók miatt okoz szorongást a Z generációnak.

A Z generáció új szlengjei sokkolják az idősebbeket – te érted még, miről beszélnek?

Az angol Collins Dictionary 2025-ben az „vibe-coding” kifejezést választotta az év szavának, amivel a Z-generáció arra utal, amikor valaki mesterséges intelligenciával írat kódot anélkül, hogy értene a programozáshoz. A Z generáció elképesztő gyorsasággal talál ki új szavakat és kifejezéseket, miközben az idősebb generációk csak kapkodják a fejüket, próbálva megfejteni, mit is jelent valójában a legújabb „vibe-coding” vagy „aura farming”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!