Telefonfóbia tarol a Z-generáció között: már egy „Szia!” is pánikrohamot okozhat

A 16 és 29 év közötti fiatalok körében végzett vizsgálat szerint a telefonfóbia mellett az is komoly problémát okoz, hogy a Z generáció 38%-a retteg a munkahelyi small talk helyzetektől, és közel 60% bizonytalan, ha idősebb kollégákkal kell együtt dolgoznia – írj a TheGuardian.

Telefonfóbia: egyre több fiatal érzi úgy, hogy a munkahelyi hívások komoly szorongást váltanak ki belőlük. Fotó:Illusztráció/Unplash

A digitális korban felnőtt fiatalok ritkán találkoznak valósidejű párbeszéddel. A telefonálás számukra kiszámíthatatlan, nincs idő átgondolni a reakciót, és ez növeli a szorongást.

Hogyan lehet leküzdeni a telefonfóbiát? Szakértők gyakorlást javasolnak

Karrier-tanácsadók szerint a telefonfóbia legyőzésének alapja a gyakorlás. A fiataloknak érdemes először barátokkal vagy családtagokkal telefonálni, hogy megszokják a beszélgetés természetes ritmusát.

A hívás előtt sokat segít egy rövid jegyzet arról, mit szeretnél mondani — így kevésbé ijesztő a helyzet. Ha a másik fél ingerült, érdemes hagyni, hogy kibeszélje magát; a legtöbb hívó fél perceken belül lenyugszik.

Small talk és idősebb kollégák: hogyan ne legyen rémálom?

A szakértők szerint a Z generáció gyakran túlértékeli a small talk jelentőségét. Néha már egy egyszerű kérdés, például hogy mióta dolgozik valaki a cégnél, elég ahhoz, hogy gördülékeny legyen a beszélgetés.

A jó kapcsolat később munkahelyi támogatást és új lehetőségeket is hozhat — sokan épp ezekből a rövid beszélgetésekből találnak mentorra.

A koránkelés is stressz: hogyan alakítsd át a reggeleket?

A szakértők szerint a korai ébredésre való átállás gyerekkori iskolakezdéshez hasonló: fokozatosan kell előrehozni a lefekvéseket és az ébredést.

A reggeli rutin stabilizálásában sokat segít:

az utazás megtervezése,

a ruhák kikészítése,

a reggeli előkészítése.

A fiatalok nagy része attól tart, hogy a munkahelyi stressz ronthatja a mentális jóllétüket, ezért 68%-uk inkább otthonról dolgozna, 32% pedig mentális egészségnapokat vezetne be.

Egy friss felmérés szerint a fiatalok jelentős része fél az első munkahelyétől. A kutatás azt mutatja, hogy a munka világa nem a feladatok, hanem sokkal inkább az emberi interakciók miatt okoz szorongást a Z generációnak.