Szelfizés közben zuhant le egy 40 méteres szikláról egy turista – videó

A kínai Kuang’an térségében, a hírhedt Huaying-hegyen történt az eset, ahol egy csoport túrázó haladt felfelé a meredek hegyoldalon. A férfi – mint oly sokan manapság – a telefonnyomkodás közben végzetes hibát követett el. A TikTokon megosztott videó tanúsága alapján, próbálta ugyan megtartani az egyensúlyát, de egyik pillanatról a másikra kicsúszott a lába alól a talaj.

A túrázó telefonnyomkodás közben zuhant le a szikláról (illusztráció) – Fotó: pexels.com

A szemtanúk sikoltozva nézték végig, ahogy a férfi lezuhan a szikláról és eltűnik a fák között. Sokan már biztosra vették, hogy esélye sincs a túlélésre.

Nem bizonyult végzetesnek a telefonnyomkodás

A helyi jelentések szerint a férfi körülbelül 15 métert zuhant és gurult lefelé a sziklás lejtőn, ám csodával határos módon túlélte az esést. Nem sokkal később maga a túlélő jelentkezett a kínai WeChat közösségi oldalon.

A hegyek istenei megáldottak. Hihetetlenül szerencsés vagyok. Egy 40 méteres szikláról estem le, és majdnem 15 métert gurultam lefelé. Amikor a kövek megindultak alattam, azt hittem, meg fogok halni. Olyan jó élni! Ezért mostantól jól fogok élni.

– írta a férfi. A baleset egyébként a túrázók által kedvelt Penge-sziklánál (Blade Rock) történt – egy olyan helyen, ahol már többször figyelmeztették az embereket a veszélyekre.

Felrobbant az internet a reakcióktól

A felvétel láttán a közösségi média felhasználói nem fogták vissza magukat: „Miért kell ekkora kockázatot vállalni? Megéri állandóan nyomkodni a telefont?” – írta egy kommentelő. „Az emberek bármit megtesznek egy fotóért” – tette hozzá egy másik, míg egy harmadik úgy fogalmazott: „Hála Istennek, hogy életben maradt.”

Akadt azonban egy humoros megjegyzés is: „És az iPhone megvan? Az túlélte?”

Az eset újra rávilágít arra, milyen veszélyes lehet egyetlen rossz mozdulat – különösen akkor, ha az ember a telefonjára figyel az élete helyett. Az, hogy a férfi túlélte az esetet, valóságos csodának számít – de a szakértők szerint legközelebb nem biztos, hogy ilyen szerencsés kimenetele lesz egy hasonló mutatványnak.

Szelfizés közben zuhant a halálba, fia lentről nézte tehetetlenül a tragédiát

