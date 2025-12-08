Kiderült, ki ölte meg Toyah Cordingley-t – a tengerparti gyilkosság története sokkolta Ausztráliát

Az ausztrál hatóságok egy rendkívül felkavaró ügy végére tettek pontot, miután hétfőn bűnösnek találták azt a férfit, akit a tengerparti gyilkosság elkövetésével vádoltak. A 24 éves Toyah Cordingley holttestét 2018. októberében találták meg egy népszerű, trópusi partszakaszon, ahol kutyasétáltatás közben támadták meg. A fiatal nő legalább 26 késszúrást szenvedett el, majd egy sekély homokgödörbe ásták el. Az ügy fő gyanúsítottja, a 41 éves Rajwinder Singh másnap elmenekült Ausztráliából, és éveken át bujkált Indiában, mielőtt kiadták volna a hatóságoknak – írja a BBC.
Véres részletek a trópusi partszakaszon
Toyah Cordingley teste Wangetti Beach dűnéiben került elő, két nagy turistaközpont – Cairns és Port Douglas – között. A nő holttestét édesapja találta meg, miután a fiatal nő nem tért haza a vasárnapi sétáról. A bíróságon elhangzott, hogy
a támadás különösen brutális volt, Cordingleynek „szinte semmi esélye nem volt a túlélésre”.
A menekülés és a négyéves bujkálás
A nyomozók már a gyilkosság másnapján Singhre gyanakodtak, ám a férfi addigra már felszállt egy Indiába tartó repülőgépre, hátrahagyva feleségét, gyermekeit és szüleit. A tengerparti gyilkosság ügyében zajló első tárgyalás 2025. márciusában félbeszakadt, mert az esküdtszék nem jutott döntésre, ám
a mostani eljárás egyértelműen bűnösnek találta a vádlottat.
Új fejezet a tengerparti gyilkosság történetében
A vádat döntően két elem támasztotta alá:
- A helyszínen talált egyik boton Singh DNS-ét mutatták ki, amely a szakértők szerint 3,8 milliárdszor valószínűbb, hogy tőle származik, mint bárki mástól.
- Emellett Cordingley mobiltelefonjának mozgási adatai megegyeztek Singh autójának útvonalával a támadás utáni percekben.
Az ügyészség szerint a férfi menekülése és az ellene szóló körülményes bizonyítékok egyértelműen rá mutattak, mint elkövetőre.
Singh kedden tér vissza a bíróságra, ahol a büntetését szabják ki. A helyi közösség – amely jól ismerte és szerette a fiatal nőt – megkönnyebbüléssel fogadta a döntést, amely hosszú évek bizonytalanságát zárja le.
