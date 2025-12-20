Vérvörössé vált a tenger: elképesztő természeti jelenség sokkolja a turistákat

A különleges természeti jelenségről készült felvételeken jól látható, ahogy az eső vörös földfolyamokat mos le a sziklákról, amelyek aztán beleömlenek a Perzsa-öböl kék vizébe, drámai, szinte vérszerű színt adva a tengernek. A látvány egyszerre hátborzongató és lenyűgöző, hívta fel a figyelmet az Independent.

Elképesztő természeti jelenség: vérvörösre színeződött a tenger Hormuz-sziget partjainál – Fotó: ATTA KENARE / AFP

A magas vastartalom okozza a látványos természeti jelenséget

A Hormuz-sziget különleges partvidéke nem véletlenül híres: a vörös homokot és sziklákat rendkívül magas vastartalom színezi el. Az itt található talajt – helyi nevén gelak – még kozmetikumokhoz és festékanyagokhoz is használják, sőt egyes hagyományos ételek alapanyaga is.

Az esőzés ritka vendég ezen a száraz vidéken, ezért amikor bekövetkezik, látványos és ritka természeti show-t indít el, amely fotósokat, turistákat és természetrajongókat vonz a világ minden tájáról.

A NASA korábbi magyarázata szerint a sziget egy különleges só-dóm, amelynek ásványi anyagokban gazdag szerkezete miatt ilyen extrém színkontrasztok alakulhatnak ki. A talaj annyira ásványos, hogy helyi fűszerként is használják, például a híres hormuzi tomshi kenyérhez – bár a tudósok óvatosságra intenek a nehézfém-tartalom miatt.

Hihetetlen, hogy létezik ilyen táj

A Hormuz-szigetről talán kevesen hallottak még, pedig elképesztő látvány fogadja az oda látogatókat. A színes sziklák között sétálva egy földöntúli világban érezheti magát az ember, írtuk korábban az Origón.

Hol található és miért annyira fontos a Hormuzi-szoros?

A Hormuzi-szoros a világ egyik legszűkebb tengeri átjárója. Azonban emellett a Hormuzi-szoros a világgazdasági kockázatok, geopolitikai feszültségek és az olajárakat befolyásoló tényezők gyűjtőpontja is, hívtuk fel a figyelmet az Origón.