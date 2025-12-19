Hírlevél
Kilenc éve rázta meg Európát a halálos berlini terrortámadás

7 perce
Olvasási idő: 7 perc
Kilenc évvel ezelőtt, 2016. december 19-én Európa egyik legszebb adventi estéje vált rémálommá. Egy iszlamista véres terrortámadást hajtott végre: teherautóval hajtott a tömegbe Berlin szívében, a Breitscheidplatzon felállított karácsonyi vásárnál. Az akció 13 ember életét követelte, több tucatnyian megsérültek – a sokk pedig egész Európát megbénította.
A merényletet Anis Amri, egy Tunéziából származó, elutasított menedékkérő követte el. A terrortámadás során eltérített egy lengyel rendszámú kamiont, amelynek sofőrjét – Lukasz Urbant – előtte meggyilkolta. A teherautóval nagy sebességgel hajtott bele a zsúfolt karácsonyi vásárba, ahol családok, turisták és helyiek sétáltak. A támadás pillanatai káoszt és pánikot okoztak: feldíszített faházak rombolódtak le, emberek menekültek sikoltozva, miközben a mentők és a rendőrség perceken belül lezárták a környéket.

terrortámadás
A terrortámadás, amely megrázta Európát: egy iszlamista férfi hajtott kamionnal a karácsonyi vásáron tartózkodó tömegbe – Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

A terrortámadás elkövetője is meghalt

Anis Amri a támadás után napokig menekült Európán keresztül, miközben a hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene. 

Végül 2016. december 23-án, Olaszországban, Milánó közelében lőtték le egy rendőri igazoltatás során. 

Később bebizonyosodott: Amri kapcsolatban állt az Iszlám Állammal, amely a támadást saját akciójaként ünnepelte.

This handout computer screen grab shows a copy of the arrest warrant over a Tunisian man identified as Anis Amri, suspected of being involved in the Berlin Christmas market attack, that killed 12 people on December 19, 2016. German police on December 21, 2016 launched a manhunt and requested an European arrest warrant for Anis Amri, a rejected asylum seeker suspected of involvement in a deadly truck assault on a Berlin Christmas market claimed by the Islamic State jihadist group. (Photo by Handout / POLICE JUDICIAIRE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / POLICE"- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Amri Anis  - Fotó: HANDOUT / POLICE JUDICIAIRE

A tragédia után derült ki, hogy a merénylő régóta a hatóságok látókörében volt. Több német tartomány rendőrsége és titkosszolgálata is figyelte, szélsőséges nézeteiről tudtak, mégsem sikerült időben megállítani vagy kiutasítani. Ez óriási politikai botrányt robbantott ki Németországban: kérdések merültek fel a migrációs politika működéséről, a belső biztonság hiányosságairól, valamint a titkosszolgálatok együttműködésének kudarcáról.

Scenes of a devestation at the Breitscheidplatz Christmas market after a heavy goods vehicle ploughed into crowds of people during a terror attack in Berlin, Germany, 20 December 2016. The attack was masterminded by the Tunisian national Anis Amri and resulted in the deaths of twelve people and many more injuries. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A kamion, amivel a terrorista a tömegbe hajtott - Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Európa válasza: betonakadályok és fegyveres rendőrök

A berlini támadás után egész Európában megváltozott a karácsonyi vásárok arculata. Megjelentek a beton terelőelemek, erősebb lett a fegyveres rendőri jelenlét, és szigorúbbá váltak a járműellenőrzések. A nyitott, ünnepi terek helyét sok helyen félkatonai védelem váltotta fel – a támadás örökre megváltoztatta az európai karácsony hangulatát.

Berlinben ma is emlékmű tiszteleg az áldozatok előtt, a Breitscheidplatz pedig a terror elleni fellépés egyik szimbólumává vált. A támadás újra és újra felidézi a kérdést: meg lehet-e védeni a nyitott társadalmakat anélkül, hogy elveszítenék szabadságukat? A sebek mai napig nem gyógyultak be teljesen – a tragédia figyelmeztetésként él tovább Európa kollektív emlékezetében.

BERLIN, GERMANY - December 20: The Brandenburg Gate (Brandenburger Tor) is illuminated in black, red and gold, the colors of the German Flag to pay tribute to the victims of the attack on a Christmas market in Berlin, Germany on December 20, 2016. At least 12 people were killed and 48 others injured when a truck crashed into a crowded Christmas market in the German capital. Maurizio Gambarini / Anadolu Agency (Photo by MAURIZIO GAMBARINI / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
A német trikolor színeiben kivilágított Brandenburgi kapu a terrortámadás másnapján - Fotó: MAURIZIO GAMBARINI / ANADOLU AGENCY

A Patrióta néhány napja forgatott a berlini karácsonyi vásárban a terrorfenyegetettségről

A berliniek Merkel-legónak hívják azokat az ormótlan betontömböket, amelyekkel a berlini karácsonyi vásárt barikádozták körbe. A rendőrök így akarják megakadályozni azt, hogy megismétlődjön a 2016-os tragédia, amikor egy terrorista a tömegbe hajtott 13 embert megölve és 56-ot megsebesítve. Vajon meg lehet-e szokni az állandó készültséget? Miképpen lehet együtt élni az állandó fenyegetettséggel? Bohár Dániel tavaly erről forgatott Berlinben – számoltunk be az Origón.

Támadások és terrorkészültség: rettegnek a németek az ünnepeken

Sokkoló erőszak rázta meg a napokban Németországot: Herford városában egy 16 éves fiút szúrtak hátba a karácsonyi vásár közelében, miközben a német hatóságok öt férfit tartóztattak le, akik terrortámadásra készültek egy karácsonyi vásáron. A két eset újra rámutat az illegális bevándorlás kockázataira, írtuk meg nemrég az Origón. 

 

