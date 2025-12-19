Kilenc éve rázta meg Európát a halálos berlini terrortámadás

A merényletet Anis Amri, egy Tunéziából származó, elutasított menedékkérő követte el. A terrortámadás során eltérített egy lengyel rendszámú kamiont, amelynek sofőrjét – Lukasz Urbant – előtte meggyilkolta. A teherautóval nagy sebességgel hajtott bele a zsúfolt karácsonyi vásárba, ahol családok, turisták és helyiek sétáltak. A támadás pillanatai káoszt és pánikot okoztak: feldíszített faházak rombolódtak le, emberek menekültek sikoltozva, miközben a mentők és a rendőrség perceken belül lezárták a környéket.

A terrortámadás, amely megrázta Európát: egy iszlamista férfi hajtott kamionnal a karácsonyi vásáron tartózkodó tömegbe – Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

A terrortámadás elkövetője is meghalt

Anis Amri a támadás után napokig menekült Európán keresztül, miközben a hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene.

Végül 2016. december 23-án, Olaszországban, Milánó közelében lőtték le egy rendőri igazoltatás során.

Később bebizonyosodott: Amri kapcsolatban állt az Iszlám Állammal, amely a támadást saját akciójaként ünnepelte.

Amri Anis - Fotó: HANDOUT / POLICE JUDICIAIRE

A tragédia után derült ki, hogy a merénylő régóta a hatóságok látókörében volt. Több német tartomány rendőrsége és titkosszolgálata is figyelte, szélsőséges nézeteiről tudtak, mégsem sikerült időben megállítani vagy kiutasítani. Ez óriási politikai botrányt robbantott ki Németországban: kérdések merültek fel a migrációs politika működéséről, a belső biztonság hiányosságairól, valamint a titkosszolgálatok együttműködésének kudarcáról.

A kamion, amivel a terrorista a tömegbe hajtott - Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Európa válasza: betonakadályok és fegyveres rendőrök

A berlini támadás után egész Európában megváltozott a karácsonyi vásárok arculata. Megjelentek a beton terelőelemek, erősebb lett a fegyveres rendőri jelenlét, és szigorúbbá váltak a járműellenőrzések. A nyitott, ünnepi terek helyét sok helyen félkatonai védelem váltotta fel – a támadás örökre megváltoztatta az európai karácsony hangulatát.