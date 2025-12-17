Tömeges terrortámadás készülhetett az ünnepek előtt Lengyelországban

A terrortámadás előkészületeiről a lengyel belbiztonsági szolgálatok számoltak be. A gyanú szerint egy egyetemista fiatalember, Mateusz W., a lublini Katolikus Egyetem hallgatója készült végrehajtani az akciót. A nyomozás szerint robbanószerkezetek alkalmazását tervezte, és kapcsolatba akart lépni az Iszlám Állam terrorszervezettel is – tájékoztat a DailyMail.
A gyanúsítottat novemberben fogták el kelet-lengyelországi lakásában. A házkutatás során adathordozókat és vallási tárgyakat foglaltak le, amelyek a hatóságok szerint összefüggésbe hozhatók a radikalizálódási folyamattal.
Terrortámadás Lengyelországban – fokozott készültség a karácsonyi időszakban
A lengyel ügyészség vádat emelt a férfi ellen terrorcselekmény előkészítése miatt, amely akár sok ember halálát vagy súlyos sérülését is okozhatta volna. A hatóságok hangsúlyozták:
szándékosan nem hozták nyilvánosságra, melyik város karácsonyi vására lehetett a célpont, hogy elkerüljék a pánikot.
A gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték három hónapra, miközben a nyomozás tovább folytatódik.
Nem elszigetelt esetről van szó
A lengyel biztonsági szolgálatok szerint az eset sajnos nem egyedi. Az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágot látott, amelyben fiatalok robbanóanyagokat halmoztak fel, és különböző közintézmények ellen terveztek támadásokat. A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy Európa több országában korábban már történtek karácsonyi időszakhoz köthető terrortámadások.
Egy szóvivő kiemelte: a közelmúltban Ausztráliában, Sydney-ben történt támadás is rámutat arra, hogy az ünnepi időszak kiemelten érzékeny a szélsőséges cselekmények szempontjából.
A hatóságok éberségre intenek
A lengyel rendvédelmi szervek arra kérik a lakosságot, hogy az ünnepek közeledtével is maradjanak figyelmesek, és gyanús viselkedés esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Hangsúlyozták:
a megelőzés kulcsszerepet játszik abban, hogy a karácsonyi rendezvények biztonságban maradhassanak.
