Tömeges terrortámadás készülhetett az ünnepek előtt Lengyelországban

A terrortámadás előkészületeiről a lengyel belbiztonsági szolgálatok számoltak be. A gyanú szerint egy egyetemista fiatalember, Mateusz W., a lublini Katolikus Egyetem hallgatója készült végrehajtani az akciót. A nyomozás szerint robbanószerkezetek alkalmazását tervezte, és kapcsolatba akart lépni az Iszlám Állam terrorszervezettel is – tájékoztat a DailyMail.

Szándékosan nem hozták nyilvánosságra a terrortámadás célpontját – turisták és helyiek sűrű tömege tölti meg a karácsonyi vásárt Krakkó főterén, Lengyelországban

A gyanúsítottat novemberben fogták el kelet-lengyelországi lakásában. A házkutatás során adathordozókat és vallási tárgyakat foglaltak le, amelyek a hatóságok szerint összefüggésbe hozhatók a radikalizálódási folyamattal.

Terrortámadás Lengyelországban – fokozott készültség a karácsonyi időszakban

A lengyel ügyészség vádat emelt a férfi ellen terrorcselekmény előkészítése miatt, amely akár sok ember halálát vagy súlyos sérülését is okozhatta volna. A hatóságok hangsúlyozták:

szándékosan nem hozták nyilvánosságra, melyik város karácsonyi vására lehetett a célpont, hogy elkerüljék a pánikot.

A gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték három hónapra, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

Nem elszigetelt esetről van szó

A lengyel biztonsági szolgálatok szerint az eset sajnos nem egyedi. Az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágot látott, amelyben fiatalok robbanóanyagokat halmoztak fel, és különböző közintézmények ellen terveztek támadásokat. A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy Európa több országában korábban már történtek karácsonyi időszakhoz köthető terrortámadások.

Egy szóvivő kiemelte: a közelmúltban Ausztráliában, Sydney-ben történt támadás is rámutat arra, hogy az ünnepi időszak kiemelten érzékeny a szélsőséges cselekmények szempontjából.

A hatóságok éberségre intenek

A lengyel rendvédelmi szervek arra kérik a lakosságot, hogy az ünnepek közeledtével is maradjanak figyelmesek, és gyanús viselkedés esetén azonnal értesítsék a hatóságokat. Hangsúlyozták:

a megelőzés kulcsszerepet játszik abban, hogy a karácsonyi rendezvények biztonságban maradhassanak.

