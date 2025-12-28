Őrültség vagy jövő? Elon Musk olyat mondott az önvezető autókról, ami mindenkit megdöbbentett

Az önvezető autók egyre közelebb kerülnek a mindennapi valósághoz, és a Tesla igyekszik megőrizni pozícióját a piacon. De vajon a cég a biztonság rovására is kockáztat, hogy versenyképes maradjon? Az utóbbi hónapok tesztjei és Elon Musk nyilatkozatai új vitákat indítottak el az SMS-ezés vezetés közben kapcsán – számol be a BBC.

A Tesla komoly vitákat indított el a vezetés közbeni SMS-ezés kapcsán – Fotó: Pexels

Tényleg lehet üzenetet írni egy Tesla kormánya mögött, miközben az autó vezet?

Geoff Perlman texasi technológiai vezető Austinban próbálta ki a Tesla legújabb Full Self Driving (FSD) rendszerét. Szerinte az autó jobban kezeli a bonyolult sávváltásokat és a zsúfolt parkolókat, mint az átlagember. Mégis, ő maga nem mer SMS-ezni vezetés közben. Elon Musk azonban másként látja: nyilatkozatai szerint bizonyos körülmények között engedélyezett az üzenetírás, amennyiben a forgalom lehetővé teszi.

Miért aggódnak a biztonsági szakértők?

Szakértők szerint Musk hozzáállása veszélyes üzenetet küld a felhasználóknak. Michael Brooks, az Auto Safety Center vezetője szerint a Tesla így gyakorlatilag lehetővé tenné a törvény megszegését. Bár az FSD és az Autopilot rendszerek folyamatos felügyeletet igényelnek, sok vezető hajlamos a figyelmetlen viselkedésre, ami komoly baleseti kockázatot jelent.

Tényleg csökkenti a balesetek kockázatát az FSD?

A Tesla szerint az FSD-vel felszerelt autóknak hétszer kevesebb súlyos balesetük van. A szakértők azonban kétségbe vonják az adatokat, mivel a vállalat nem teszi lehetővé azok külső ellenőrzését. Az amerikai szabályozók több vizsgálatot indítottak a rendszer működésével kapcsolatban, különösen a véletlenszerű fékezések és a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

Lehet, hogy a Tesla lemarad a riválisokhoz képest?

Míg a Waymo és más cégek már évek óta vezető szerepet töltenek be a robotaxi-piacon, a Tesla csak nemrég kezdett ember nélküli járműveket tesztelni texasi utakon. Elemzők szerint Musk nyilatkozatai – köztük az SMS-ezés engedélyezése – részben azt a célt szolgálják, hogy fenntartsák a Tesla technológiai fölényének látszatát.