Dermesztő hír rázta meg a sportvilágot: egyik napról a másikra hunyt el a bajnok testépítő

A testépítő Wang Kun halálát az Anhui Tartományi Testépítő Szövetség erősítette meg. A közlés szerint a sportoló halála nagy valószínűséggel szívpanaszokkal hozható összefüggésbe, pontos körülményeket azonban nem részleteztek. Ismerősei és rajongói számára különösen megrázó a hír, mivel Wang Kun néhány nappal korábban még aktívan készült jövőbeli terveire – írja a DailyMail.

Testépítő halt meg mindössze 30 évesen – szívproblémák okozhatták a tragédiát (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Testépítő, aki „szerzetesi életet” élt

Wang Kun nemcsak eredményeivel, hanem életfilozófiájával is kitűnt a mezőnyből. A testépítő több interjúban is elmondta, hogy tudatosan visszafogott, szinte szerzetesi életet élt. Táplálkozása rendkívül egyszerű volt: gyakran fogyasztott húslevest szójaszósszal, alkalmanként főtt csirkemellet, és kerülte a felesleges kilengéseket.

Sportpályafutása során nyolc egymást követő alkalommal nyerte meg a Kínai Testépítő Szövetség országos bajnokságát, amivel az ország egyik legismertebb testépítőjévé vált.

Nagy tervei voltak a jövőre nézve

A sportoló a közeljövőben egy új edzőterem megnyitását tervezte szülővárosában, Hefejben. Korábban úgy fogalmazott: ez számára

„egy új kezdet, egy új világ”

lett volna. Halála ezért nemcsak szakmai, hanem személyes szinten is hatalmas veszteségként érte környezetét.

Sorozatos tragédiák a sportágban

Az elmúlt időszakban több testépítő halála is megrázta a sportvilágot. 2025-ben többek között fiatal és elismert sportolók hunytak el, köztük versenyeken induló bajnokok és nemzetközi címek birtokosai is. Az esetek egy része egészségügyi problémákhoz, mások kiszáradáshoz vagy tiltott szerekhez köthetők.

A szakértők szerint ezek az esetek ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen

komoly terhelést jelenthet a szervezetre a versenysport, még akkor is, ha az érintett látszólag kiváló fizikai állapotban van.

Champion bodybuilder drops dead at just 30 due to possible heart issue https://t.co/66p7FR8MPD pic.twitter.com/OHx4wiyXWs — New York Post (@nypost) December 17, 2025

Kapcsolódó tartalmaink:

Megdöbbentő hír rázta meg a nemzetközi testépítő közösséget. Váratlanul meghalt Erik Markov, a lett származású, de Spanyolországban élő tehetséges testépítő, aki mindössze néhány hónapja szerezte meg profi versenyzői kártyáját.