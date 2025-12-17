Dermesztő hír rázta meg a sportvilágot: egyik napról a másikra hunyt el a bajnok testépítő

Hírlevél
Mindössze 30 éves korában elhunyt egy rendkívül sikeres kínai sportoló, akit sokan különleges életmódja és kimagasló eredményei miatt ismertek. A testépítő halálát a hivatalos közlés szerint szívproblémák okozhatták, noha néhány nappal korábban még jó egészségi állapotban volt.
sportolótestépítőversenysportolóhalál

A testépítő Wang Kun halálát az Anhui Tartományi Testépítő Szövetség erősítette meg. A közlés szerint a sportoló halála nagy valószínűséggel szívpanaszokkal hozható összefüggésbe, pontos körülményeket azonban nem részleteztek. Ismerősei és rajongói számára különösen megrázó a hír, mivel Wang Kun néhány nappal korábban még aktívan készült jövőbeli terveire – írja a DailyMail.

testépítő
Testépítő halt meg mindössze 30 évesen – szívproblémák okozhatták a tragédiát (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Testépítő, aki „szerzetesi életet” élt

Wang Kun nemcsak eredményeivel, hanem életfilozófiájával is kitűnt a mezőnyből. A testépítő több interjúban is elmondta, hogy tudatosan visszafogott, szinte szerzetesi életet élt. Táplálkozása rendkívül egyszerű volt: gyakran fogyasztott húslevest szójaszósszal, alkalmanként főtt csirkemellet, és kerülte a felesleges kilengéseket.

Sportpályafutása során nyolc egymást követő alkalommal nyerte meg a Kínai Testépítő Szövetség országos bajnokságát, amivel az ország egyik legismertebb testépítőjévé vált.

Nagy tervei voltak a jövőre nézve

A sportoló a közeljövőben egy új edzőterem megnyitását tervezte szülővárosában, Hefejben. Korábban úgy fogalmazott: ez számára 

„egy új kezdet, egy új világ”

 lett volna. Halála ezért nemcsak szakmai, hanem személyes szinten is hatalmas veszteségként érte környezetét.

Sorozatos tragédiák a sportágban

Az elmúlt időszakban több testépítő halála is megrázta a sportvilágot. 2025-ben többek között fiatal és elismert sportolók hunytak el, köztük versenyeken induló bajnokok és nemzetközi címek birtokosai is. Az esetek egy része egészségügyi problémákhoz, mások kiszáradáshoz vagy tiltott szerekhez köthetők.

A szakértők szerint ezek az esetek ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen 

komoly terhelést jelenthet a szervezetre a versenysport, még akkor is, ha az érintett látszólag kiváló fizikai állapotban van.

