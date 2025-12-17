Dermesztő hír rázta meg a sportvilágot: egyik napról a másikra hunyt el a bajnok testépítő

A testépítő Wang Kun halálát az Anhui Tartományi Testépítő Szövetség erősítette meg. A közlés szerint a sportoló halála nagy valószínűséggel szívpanaszokkal hozható összefüggésbe, pontos körülményeket azonban nem részleteztek. Ismerősei és rajongói számára különösen megrázó a hír, mivel Wang Kun néhány nappal korábban még aktívan készült jövőbeli terveire – írja a DailyMail.
Testépítő, aki „szerzetesi életet” élt
Wang Kun nemcsak eredményeivel, hanem életfilozófiájával is kitűnt a mezőnyből. A testépítő több interjúban is elmondta, hogy tudatosan visszafogott, szinte szerzetesi életet élt. Táplálkozása rendkívül egyszerű volt: gyakran fogyasztott húslevest szójaszósszal, alkalmanként főtt csirkemellet, és kerülte a felesleges kilengéseket.
Sportpályafutása során nyolc egymást követő alkalommal nyerte meg a Kínai Testépítő Szövetség országos bajnokságát, amivel az ország egyik legismertebb testépítőjévé vált.
Nagy tervei voltak a jövőre nézve
A sportoló a közeljövőben egy új edzőterem megnyitását tervezte szülővárosában, Hefejben. Korábban úgy fogalmazott: ez számára
„egy új kezdet, egy új világ”
lett volna. Halála ezért nemcsak szakmai, hanem személyes szinten is hatalmas veszteségként érte környezetét.
Sorozatos tragédiák a sportágban
Az elmúlt időszakban több testépítő halála is megrázta a sportvilágot. 2025-ben többek között fiatal és elismert sportolók hunytak el, köztük versenyeken induló bajnokok és nemzetközi címek birtokosai is. Az esetek egy része egészségügyi problémákhoz, mások kiszáradáshoz vagy tiltott szerekhez köthetők.
A szakértők szerint ezek az esetek ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen
komoly terhelést jelenthet a szervezetre a versenysport, még akkor is, ha az érintett látszólag kiváló fizikai állapotban van.
Kapcsolódó tartalmaink:
Újabb tragédia: hirtelen meghalt egy fiatal testépítő
Megdöbbentő hír rázta meg a nemzetközi testépítő közösséget. Váratlanul meghalt Erik Markov, a lett származású, de Spanyolországban élő tehetséges testépítő, aki mindössze néhány hónapja szerezte meg profi versenyzői kártyáját.
50 évesen 390 kilót emel egy átlagos magyar nő
Ott lesz az Eb-n a magyar erőemelő. Mindössze egyetlen hétvége alatt összejött az adománygyűjtési cél Kajtár Orsolya 2026-os kontinensbajnoki szerepléséhez. A sportoló az European Powerlifting Championships 2026 mastersversenyén indulna Finnországban, ahol Európa legjobbjai mérik össze erejüket különböző súlycsoportokban és korosztályos kategóriákban.