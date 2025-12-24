Timothée Chalamet olyan helyen jelent meg, ahová ember még nem lépett korábban

Az Instagramra feltöltött videón Timothée Chalamet a futurisztikus, ikonikus Las Vegas-i Sphere csúcsán áll, miközben a kamera fokozatosan hátrahúzódik, felfedve az egész várost. A látványos jelenet nemcsak vizuálisan erős, hanem történelmi jelentőségű is: a Sphere 2023-as megnyitása óta ez volt az első alkalom, hogy bárki a tetején állt – írja a NewYork Post.

Timothée Chalamet feltűnő narancssárga öltözékben érkezett a Marty Supreme bemutatójára, ahol a film hangulatát idéző látványelemek vették körül. Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rendhagyó megjelenés egy összehangolt promóciós kampány része volt, amelyben az A24 filmforgalmazó, a Sphere Studios és a Cash App is együttműködött. Timothée Chalamet új filmjéhez limitált kiadású Cash App Card is készült, amelyet a Marty Supreme ikonikus motívumai — pingpongütők, labdák, léghajó és a film logója — díszítenek.

A bemutató idején az épület külső felületén is feltűntek a film képei, így Las Vegas egyik legismertebb látványossága teljes egészében Timothée Chalamet új szerepét hirdette.

A Marty Supreme bemutatása korábban is tartogatott meglepetéseket. Timothée Chalamet egy népszerű esti beszélgetős műsorban is feltűnt, ahol feketébe öltözött előadók kísérték, óriási narancssárga pingponglabda-fejdíszekkel.

A műsorvezető szerint ez az egyik legemlékezetesebb filmes bemutató, amit valaha látott.

Timothée Chalamet has become the first person to appear on top of The Sphere in Las Vegas pic.twitter.com/W9pwhKzlR4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 22, 2025

A filmet Josh Safdie rendezte, a cselekmény pedig az 1950-es években játszódik. A történet Marty Mauser életét követi, aki világszínvonalú asztalitenisz-bajnokká szeretne válni. Timothée Chalamet szerint a film az önmagunkba vetett hitről, a kitartásról és az álmok követéséről szól, ami különösen fontos üzenet a mai fiatalok számára.

A szereplőgárdában több ismert színész is feltűnik, köztük Gwyneth Paltrow és Fran Drescher. Timothée Chalamet korábban úgy fogalmazott, hogy Marty Mauser alakítása pályafutása egyik legjobb munkája.

A szokatlan bemutató sokakat meglepett, ám Timothée Chalamet határozottan kiállt mellette. Elmondása szerint minden megjelenés és nyilvános szereplés a film üzenetét erősíti: hinni kell önmagunkban, még akkor is, amikor ez a legnehezebb.

