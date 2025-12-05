Lefejezték Josip Broz Titót Szlovéniában

A Tito szobor fejét egy járókelő eltűnni látta, majd értesítette a rendőrséget. A hatóságok rövid időn belül megállították a gyanús járművet, amelynek csomagtartójában megtalálták a bronzszobor levágott fejrészét. A 49 éves helyi férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.
Tito szobor: jelentős kulturális érték Velenjében
A hat méter magas bronzszobor Antun Augustinčić alkotása, amelyet 1999-ben állítottak fel. A város számára Josip Broz Tito emlékműve fontos kulturális és történelmi jelképpé vált, ezért a rongálás nagy felháborodást váltott ki.
A lefejezett szobor helyreállítása
A helyi önkormányzat közölte: a szobor restaurálását azonnal megkezdik, amint az ügyészség visszaadja a lefoglalt fejrész átvételére az engedélyt. A polgármester hangsúlyozta, hogy Velenjében nincs helye a kulturális örökség elleni támadásoknak.
