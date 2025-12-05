Hírlevél
Josip Broz Tito

Lefejezték Josip Broz Titót Szlovéniában

18 órája
Meglepő vandalizmus rázta meg a szlovéniai Velenjét. Ismeretlen tettes lefejezte a város egyik legfontosabb köztéri alkotását. A Tito szobor megrongálását a rendőrség rövid időn belül felderítette, és elfogták a feltételezett elkövetőt
Josip Broz Titobronzszoborvandalizmuslefejezés

A Tito szobor fejét egy járókelő eltűnni látta, majd értesítette a rendőrséget. A hatóságok rövid időn belül megállították a gyanús járművet, amelynek csomagtartójában megtalálták a bronzszobor levágott fejrészét. A 49 éves helyi férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.

Tito szobor
Sokkoló vandalizmus: levágták a Tito szobor fejét
Fotó: Balkan Postası / X

Tito szobor: jelentős kulturális érték Velenjében

A hat méter magas bronzszobor Antun Augustinčić alkotása, amelyet 1999-ben állítottak fel. A város számára Josip Broz Tito emlékműve fontos kulturális és történelmi jelképpé vált, ezért a rongálás nagy felháborodást váltott ki.

A lefejezett szobor helyreállítása

A helyi önkormányzat közölte: a szobor restaurálását azonnal megkezdik, amint az ügyészség visszaadja a lefoglalt fejrész átvételére az engedélyt. A polgármester hangsúlyozta, hogy Velenjében nincs helye a kulturális örökség elleni támadásoknak.

