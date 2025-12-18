Titokzatos jelenség az Északi-sarkvidéken – hátborzongató látvány

Az Északi-sarkvidéken dolgozó kutatók megdöbbentő változásokat tapasztaltak: egyes folyók látványosan elszíneződnek, mintha rozsdásodnának. Az Arktisz területén zajló folyamatok arra utalnak, hogy a jég olvadása nemcsak felgyorsult, hanem új, eddig kevésbé ismert jelenségeket is elindított – írja a Focus.de.

Titokzatos jelenség az Északi-sarkvidéken

A vöröses színű folyók megjelenése nem teljesen új, azonban a jelenség egyre gyakoribbá válik, ami aggodalomra ad okot a kutatók körében. Egy amerikai kutatócsoport tíz év adatait elemezve arra jutott, hogy az elmúlt időszakban az Arktisz különösen gyors felmelegedést mutatott.

A vizsgálatok szerint 2024 októbere és 2025 szeptembere között volt a térség legmelegebb és legcsapadékosabb időszaka az 1900-as mérések kezdete óta.

Ez az időjárási tendencia szorosan összefügg a klímaváltozással és a globális felmelegedéssel, amelyek az északi régiókban az átlagosnál is erősebben éreztetik hatásukat.

Ezért vörösödnek a folyók

A kutatók szerint a permafroszt olvadása kulcsszerepet játszik a jelenség kialakulásában. Az eddig fagyott talajrétegek felengedése során olyan anyagok kerülnek a felszínre, amelyek évezredeken át zárva voltak a földben. Alaszka egyes területein például fémes elemek jutnak a folyókba, ami elszíneződést okoz.

Ez vezet az úgynevezett rozsdásodó folyók megjelenéséhez, amely kifejezést a kutatók az arktiszi folyók rozsdásodása jelenségére használják.

A permafroszt felolvadásának következményei

A vörössé váló folyók az Északi-sarkvidéken nemcsak látványukban szokatlanok, hanem környezeti szempontból is figyelmeztetőek. Bár a hatás elsősorban a helyi vizeket érinti, a folyamat egyértelműen a globális felmelegedéshez kapcsolódik.

Az Arktisz kulcsszerepet játszik a Föld klímarendszerében, ezért az itt tapasztalt változások előrevetítik a klímaváltozás hosszabb távú következményeit is.

