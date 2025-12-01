Katasztrófafilmbe illő jelenetek és teljes káosz az utakon – videó, képek

A hirtelen érkező havazás miatt jelentős torlódás alakult ki december 1-jén az R-258 „Bajkál” főúton, ahol a forgalom időszakosan 5 km/órára lassult. A kormányzó Telegram-csatornáján beérkező bejelentések szerint az autósok órák óta egy helyben álltak, néhányan már víz és üzemanyag nélkül - írja a Baikal-journal.

Hosszú torlódás bénította meg a Bajkál főutat - Képünk illusztráció

Fotó: NAOKI OTSUKA / Yomiuri

Hogyan érintette a torlódás a helyben rekedt autósokat?

A beszámolók alapján több gyermekkel utazó család is a sorban rekedt, miközben nem láttak gyors beavatkozást a forgalom felszabadítására. A korlátozások már előző nap érvényben voltak, amikor a közlekedésrendészet figyelmeztette a járművezetőket a 110-es és 140-es kilométer közötti, teherjárművekre vonatkozó tiltásra.

Mi súlyosbította tovább a torlódás helyzetét?

A december 1-jén kialakult helyzetet súlyosbította, hogy a kamionok az út szélére húzódtak, ezzel elzárva a személyautók haladási irányát. A Solzan és Murino közti szakaszon egyes autósok 13 óra alatt mindössze 16 kilométert tudtak megtenni. Éjjel a hőmérséklet –20 °C alá zuhant, és sűrű hóesés rontotta tovább a látási viszonyokat.

