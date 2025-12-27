Ünnepi járatkáosz: az időjárás megbénította a reptereket

Az ünnepi utazási időszak közepén komoly fennakadásokat okoz az Egyesült Államokban a közeledő téli vihar. Több ezer utas számára vált bizonytalanná az utazás, miután sorra jelentek meg a törölt járatokról szóló értesítések. Az északkeleti államokban péntek estére alakult ki a legsúlyosabb helyzet – számol be a BBC.

A téli időjárás okozta törölt járatok rengeteg utas számára nehezítették meg az ünnepeket – Fotó: Unsplash

Tömegesen törölt járatok – mi áll a háttérben?

A FlightAware járatkövető adatai szerint péntek estig mintegy 1600 járatot töröltek az Egyesült Államokban, miközben további 7400 gép indulása késett. A problémák elsősorban a New York-i térséget érintették: a John F. Kennedy, a Newark Liberty és a LaGuardia repülőtereken jelentős forgalmi zavarok alakultak ki. A havazás Boston, Chicago, valamint a kanadai Toronto repülőterein is éreztette hatását.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat téli viharriasztást adott ki, amely szerint New Yorkban és Dél-Connecticutben akár 23 centiméter hó is hullhat. A rossz idő miatt a légitársaságok elővigyázatosságból sorra döntöttek a járatok törléséről: a Delta Air Lines 241, a JetBlue 229 járatot mondott le, míg a Republic Airways és a Southwest Airlines együttesen több mint 300 törölt járatot jelentett be. Az American Airlines és a United Airlines esetében is mintegy száz járat esett áldozatul az időjárásnak.

Mire figyelmeztetik az utasokat?

A repülőterek és légitársaságok közösségi felületeiken arra kérték az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát. A legintenzívebb havazást az esti órákra várták, az autósokat pedig veszélyes útviszonyokra figyelmeztették, és azt javasolták, tartsanak maguknál vészhelyzeti felszerelést. New York állam vezetése a felesleges utazások elhalasztását kérte, a város pedig a tömegközlekedés használatát ajánlotta. A hókotrók készenlétben állnak, hogy a havazás erősödésével azonnal megkezdjék az utak tisztítását.

