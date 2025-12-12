Hírlevél
Évtizedekig megoldatlan volt az ügy: most azonosították a torontói sorozatgyilkost

Évtizedekig megoldatlan gyilkosságok kísértették Toronto rendőrségét. A torontói sorozatgyilkos kilétére végül genetikai genealógiai vizsgálatok derítettek fényt, amelyek három nő brutális halálát kapcsolták össze egy már elhunyt férfival.
A torontói sorozatgyilkos azonosítása mérföldkőnek számít a kanadai bűnüldözés történetében. A rendőrség bejelentése szerint Kenneth Smith, aki 2019-ben hunyt el, felelős lehet három, különböző évtizedekben elkövetett nőgyilkosságért, és a bizonyítékok alapján nem zárható ki, hogy további áldozatai is voltak – írja a CBS.

Fotó:Illusztráció/Unplash

Hogyan buktatta le a torontói sorozatgyilkost a modern DNS-technológia?

A torontói rendőrség közlése szerint az áldozatok közé tartozott a 25 éves Christine Prince, akit 1982-ben találtak holtan a Rouge folyóban, miután szexuális erőszak érte és fejsérüléseket szenvedett. Egy évvel később, 1983-ban Claire Samson holttestére bukkantak Oro-Medonte térségében, lőtt sebekkel. A harmadik áldozat, a 41 éves Gracelyn Greenidge 1997-ben vesztette életét torontói lakásában tompa tárggyal okozott sérülések következtében.

A nyomozók szerint a férfi az összes gyilkosság idején Torontóban élt és dolgozott, valamint korábban is ismert volt a hatóságok előtt szexuális bűncselekmények miatt. A genetikai családfa-elemzés segítségével közeli rokonokat sikerült azonosítani, ami végül egyértelmű bizonyítékhoz vezetett.

A rendőrség hangsúlyozta: a torontói sorozatgyilkos ügyében az eddigi adatok arra utalnak, hogy további, eddig fel nem derített áldozatok is lehetnek, ezért tovább vizsgálják a hasonló módszerrel elkövetett, megoldatlan eseteket.

