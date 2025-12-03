Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Valami nagy baj történhetett: vészjelzést adott le egy repülőgép

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

halál

Döbbenetes tragédia: álmában halt meg a 22 éves, várandós édesanya

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy mindössze 22 éves, második gyermekét váró fiatal édesanya, Charlie Comer álmában hunyt el, miután előző este arra panaszkodott, hogy nem érzi jól magát egy hagyományos brit halsütőben vett vacsora után. A felfoghatatlan tragédia az angliai Devonban történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálanyaboncolásvárandóstragédia

A család és barátok értetlenül állnak a tragédia előtt. A fiatal nő ugyanis teljesen egészséges volt, csupán a szokásos terhességi rosszullétek gyötörték. 20 hetes várandós volt, kisfiát pedig már el is nevezte: Arlónak hívták volna – írja a Daily Mail.

tragédia
Megrázta Angliát a borzalmas tragédia, melynek során teljesen váratlanul meghalt egy 22 éves, várandós édesanya (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Charlie édesanyja, a 42 éves Carrie Burns képtelen feldolgozni a történteket.

A lányom teljesen váratlanul ment el. Vasárnap este lefeküdt aludni, mert nem érezte jól magát – és soha többé nem ébredt fel

– magyarázta a megtört szülő a DevonLive-nak. 

A fiatal nő azt hitte, csupán a vacsorája volt „kicsit rossz”. Senki sem sejtette, hogy órákkal később már nem lesz életben.

Érthetetlen tragédia: a boncolásból sem derült ki semmi 

A tragédiát követően azonnal elrendelték a boncolást, ám az nem tudott magyarázatot adni a 22 éves nő hirtelen halálára. A család most további, speciális vizsgálatok eredményére vár, amelyek akár hónapokig is elhúzódhatnak.

Charlie-nak már volt egy kislánya, a mindössze 18 hónapos Remi, aki érhető módon nem fogja fel a tragédiát.

Annyira kicsi még… teljesen olyan, mint az anyukája volt. Még nem érti, mi történt

 – mondta a nagymama.

A kislány jelenleg az édesapjával él, de a család rendszeresen találkozik vele.

Az orvosok gondoskodtak arról, hogy az elhunyt kisfiú az édesanyjával maradjon

Az orvosok különleges intézkedéseket tettek: Charlie testét Southamptonba szállították egy speciális boncolásra, hogy gondoskodjanak róla, a kis Arlo az édesanyjával maradhasson. Ez az információ különösen megrázta az angol közösségi média fogyasztóit.

Mivel Charlie mindössze 22 éves volt, a családja nem volt felkészülve egy ilyen tragédiára. A hozzátartozók ezért kénytelenek voltak egy GoFundMe-oldalt indítani, hogy fedezni tudják a temetés költségeit. A gyűjtés már több mint 1700 fontnál (740 ezer forintnál) tart, de a költségek még így is meghaladják a család lehetőségeit.

Charlie sokat küzdött az életben, de ismét megtalálta a fényét. Izgatottan várta a kisfia születését, és szeretett volna imádott édesanyja lenni a kis Reminek. Elmondhatatlanul fájdalmas, hogy ilyen fiatalon vették el tőlünk

– írta a lányát elveszítő Carrie Burns.

A család most arra vár, hogy kitűzzék a haláleset hivatalos vizsgálatának az időpontját. Abban bíznak, hogy végre választ kapnak a kérdésre, amely mindenkit gyötör: hogyan halhatott meg egyik napról a másikra egy egészséges, várandós 22 éves nő?

Tragédia Floridában – hárman meghaltak egy szokatlan balesetben

A napokban írtunk arról az Origón, hogy három ember életét vesztette, egy pedig kritikus állapotba került, miután egy motorcsónak felborult a Mexikói-öböl floridai partján. A szerencsétlenség váratlanul következett be, a hatóságok pedig továbbra is vizsgálják, mi volt a drámai tragédia kiváltó oka.

Fiatal férfi vesztette életét – brutális késelés a belvárosban

A londoni Wembley térségében hétfő délután rendőri beavatkozást igénylő erőszakos bűncselekmény történt. A késelés következtében egy 22 éves férfi olyan sérüléseket szenvedett, amelyek a kórházba szállítást követően halálához vezettek. A hatóságok két személyt vettek őrizetbe, és tovább folytatják az eset körülményeinek vizsgálatát, írtuk meg az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!