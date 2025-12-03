Döbbenetes tragédia: álmában halt meg a 22 éves, várandós édesanya

A család és barátok értetlenül állnak a tragédia előtt. A fiatal nő ugyanis teljesen egészséges volt, csupán a szokásos terhességi rosszullétek gyötörték. 20 hetes várandós volt, kisfiát pedig már el is nevezte: Arlónak hívták volna – írja a Daily Mail.
Charlie édesanyja, a 42 éves Carrie Burns képtelen feldolgozni a történteket.
A lányom teljesen váratlanul ment el. Vasárnap este lefeküdt aludni, mert nem érezte jól magát – és soha többé nem ébredt fel
– magyarázta a megtört szülő a DevonLive-nak.
A fiatal nő azt hitte, csupán a vacsorája volt „kicsit rossz”. Senki sem sejtette, hogy órákkal később már nem lesz életben.
Érthetetlen tragédia: a boncolásból sem derült ki semmi
A tragédiát követően azonnal elrendelték a boncolást, ám az nem tudott magyarázatot adni a 22 éves nő hirtelen halálára. A család most további, speciális vizsgálatok eredményére vár, amelyek akár hónapokig is elhúzódhatnak.
Charlie-nak már volt egy kislánya, a mindössze 18 hónapos Remi, aki érhető módon nem fogja fel a tragédiát.
Annyira kicsi még… teljesen olyan, mint az anyukája volt. Még nem érti, mi történt
– mondta a nagymama.
A kislány jelenleg az édesapjával él, de a család rendszeresen találkozik vele.
Az orvosok gondoskodtak arról, hogy az elhunyt kisfiú az édesanyjával maradjon
Az orvosok különleges intézkedéseket tettek: Charlie testét Southamptonba szállították egy speciális boncolásra, hogy gondoskodjanak róla, a kis Arlo az édesanyjával maradhasson. Ez az információ különösen megrázta az angol közösségi média fogyasztóit.
Mivel Charlie mindössze 22 éves volt, a családja nem volt felkészülve egy ilyen tragédiára. A hozzátartozók ezért kénytelenek voltak egy GoFundMe-oldalt indítani, hogy fedezni tudják a temetés költségeit. A gyűjtés már több mint 1700 fontnál (740 ezer forintnál) tart, de a költségek még így is meghaladják a család lehetőségeit.
Charlie sokat küzdött az életben, de ismét megtalálta a fényét. Izgatottan várta a kisfia születését, és szeretett volna imádott édesanyja lenni a kis Reminek. Elmondhatatlanul fájdalmas, hogy ilyen fiatalon vették el tőlünk
– írta a lányát elveszítő Carrie Burns.
A család most arra vár, hogy kitűzzék a haláleset hivatalos vizsgálatának az időpontját. Abban bíznak, hogy végre választ kapnak a kérdésre, amely mindenkit gyötör: hogyan halhatott meg egyik napról a másikra egy egészséges, várandós 22 éves nő?
