Döbbenetes tragédia: álmában halt meg a 22 éves, várandós édesanya

A család és barátok értetlenül állnak a tragédia előtt. A fiatal nő ugyanis teljesen egészséges volt, csupán a szokásos terhességi rosszullétek gyötörték. 20 hetes várandós volt, kisfiát pedig már el is nevezte: Arlónak hívták volna – írja a Daily Mail.

Megrázta Angliát a borzalmas tragédia, melynek során teljesen váratlanul meghalt egy 22 éves, várandós édesanya (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Charlie édesanyja, a 42 éves Carrie Burns képtelen feldolgozni a történteket.

A lányom teljesen váratlanul ment el. Vasárnap este lefeküdt aludni, mert nem érezte jól magát – és soha többé nem ébredt fel

– magyarázta a megtört szülő a DevonLive-nak.

A fiatal nő azt hitte, csupán a vacsorája volt „kicsit rossz”. Senki sem sejtette, hogy órákkal később már nem lesz életben.

Érthetetlen tragédia: a boncolásból sem derült ki semmi

A tragédiát követően azonnal elrendelték a boncolást, ám az nem tudott magyarázatot adni a 22 éves nő hirtelen halálára. A család most további, speciális vizsgálatok eredményére vár, amelyek akár hónapokig is elhúzódhatnak.

Charlie-nak már volt egy kislánya, a mindössze 18 hónapos Remi, aki érhető módon nem fogja fel a tragédiát.

Annyira kicsi még… teljesen olyan, mint az anyukája volt. Még nem érti, mi történt

– mondta a nagymama.

A kislány jelenleg az édesapjával él, de a család rendszeresen találkozik vele.

Az orvosok gondoskodtak arról, hogy az elhunyt kisfiú az édesanyjával maradjon

Az orvosok különleges intézkedéseket tettek: Charlie testét Southamptonba szállították egy speciális boncolásra, hogy gondoskodjanak róla, a kis Arlo az édesanyjával maradhasson. Ez az információ különösen megrázta az angol közösségi média fogyasztóit.

Mivel Charlie mindössze 22 éves volt, a családja nem volt felkészülve egy ilyen tragédiára. A hozzátartozók ezért kénytelenek voltak egy GoFundMe-oldalt indítani, hogy fedezni tudják a temetés költségeit. A gyűjtés már több mint 1700 fontnál (740 ezer forintnál) tart, de a költségek még így is meghaladják a család lehetőségeit.

And then...'suddenly'😪💔

*Charlie Comer and Newborn-22-UK

*20 weeks Pregnant Mum, who was 'fit, healthy and excited about her 2nd child '

*October 13, 2025

*Tragically, Charlie died suddenly and unexpectedly in her sleep, at 20 weeks pregnant.

*Leaves behind her 18-month-old… pic.twitter.com/aPxw2dxgLY — cheri maday (@resilient333) December 3, 2025

Charlie sokat küzdött az életben, de ismét megtalálta a fényét. Izgatottan várta a kisfia születését, és szeretett volna imádott édesanyja lenni a kis Reminek. Elmondhatatlanul fájdalmas, hogy ilyen fiatalon vették el tőlünk

– írta a lányát elveszítő Carrie Burns.