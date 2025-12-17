Tragédia a levegőben: fatális hiba miatt vesztette életét két ejtőernyős

A tragédia áldozatai, Ermes Zampa (70) és Violetta Laiketsion (63) voltak – mindketten évtizedek óta űzték a sportot, és több ezer ugrás állt mögöttük. Előbbi több mint 30 éve ejtőernyőzött, pályafutása során több mint 2000 ugrást hajtott végre, és oktatóként is dolgozott. A Brazíliában született, Olaszországban élő egykori sportoló, Violetta Laiketsion még nála is tapasztaltabb volt: több mint 6000 ugrást teljesített, számolt be a történtekről a New York Post.

Az olaszországi tragédia áldozata két ejtőernyős sportoló volt – Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP (illusztráció)

A két rutinos ejtőernyős egy 14 fős csoport tagjaként ugrott ki a repülőgépből. A beszámolók szerint Ermes volt az első, Violetta pedig az utolsó ugró, ám az ereszkedés utolsó szakaszában, nagyjából 30 méterre a talajtól végzetes dolog történt.

„Összeértek az ernyők, majd összeomlottak”

A Skydive Fano igazgatója, Roberto Mascio elmondta: a leszállás közben a két ernyő összeért, egymásba gabalyodott, majd elvesztette a felhajtóerejét. Az eseményeket valaki az ejtőernyős reptéren videóra vette, a felvételt pedig azonnal lefoglalták a hatóságok.

Ilyen helyzetben már nincs idő dönteni. Túl közel vannak a földhöz. Csak néhány másodperc telt el az ernyők összeomlása és a becsapódás között. Teljes katasztrófa volt

– mondta Mascio.

Emberi hiba állhat a tragédia háttérében

A szakember szerint a balesetet emberi figyelmetlenség okozhatta, ami sajnos egyre gyakoribb az ejtőernyőzésben.

Elég egy pillanatnyi kihagyás, és az ember nem érzékeli, milyen közel van egy másik ernyőhöz. Mire észreveszi, már túl alacsonyan van ahhoz, hogy bármit tegyen

– magyarázta Mascio, aki arra is emlékeztetett, hogy két évvel ezelőtt Reggio Emiliában történt egy hasonló, halálos kimenetelű baleset – szintén két tapasztalt oktató részvételével.

A veszteség nemcsak a családokat, hanem az egész fanói és nemzetközi ejtőernyős közösséget mélyen megrázta. A rendőrség jelenleg elemzi a videófelvételeket, és tanúkat hallgat meg. A vizsgálat célja annak pontos megállapítása, hogyan történhetett meg a tragédia két rendkívül tapasztalt sportolóval, akik egész életüket a levegőben töltötték.