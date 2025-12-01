Hírlevél

motorcsónak

Tragédia Floridában – hárman meghaltak egy szokatlan balesetben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Három ember életét vesztette, egy pedig kritikus állapotba került, miután egy motorcsónak felborult a Mexikói-öböl floridai partján. A szerencsétlenség váratlanul következett be, a hatóságok pedig továbbra is vizsgálják, mi volt a drámai tragédia kiváltó oka.
Elég egy rossz mozdulat, vagy figyelmetlenség, és máris kész a tragédia.

tragédia
A halálos tragédia helyszíne a felborult csónakkal a Mexikói-öbölben
Fotó: Lee County Marine Emergency Response Team / Facebook

A minap drámai baleset történt Florida partjainál, amikor egy nagy teljesítményű motorcsónak – eddig tisztázatlan körülmények között – felborult a Mexikói-öböl hullámain. 

A hajón négyen tartózkodtak, ám az utazás szinte pillanatok alatt vált végzetessé: hárman a helyszínen életüket vesztették, a negyedik utast pedig válságos állapotban szállították kórházba. 

A helyszínre érkező mentőegységek beszámolói szerint a csónak fejjel lefelé hánykolódott a hullámok között, ami arra utalhat, hogy nagy sebességgel haladhatott, vagy hirtelen manőver okozta az instabilitását – írja a New York Post.

Vad és ijesztő volt a baleset

A partszakaszon tartózkodó szemtanúk úgy írták le a jelenetet, mint egy pillanatok alatt lejátszódó rémálmot, amelyben a csónak a vízben oldalra dőlve szinte azonnal elmerült.

„A csónak felgyorsult, majd három-négy másodpercre az ég felé emelkedett, aztán hirtelen felborult. A látvány vad, ijesztő és gyors volt. Úgy nézett ki, mintha versenyzett volna”

 – mondta egyikük.

Még vizsgálják a tragédia okait

A helyi hatóság, a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) közlése szerint a motorcsónak hajtóművei a baleset során leszakadtak. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a balesetben szerepet játszhattak-e műszaki hibák, a hirtelen időjárási változások vagy vezetői mulasztás. A floridai vizek közkedvelt helyszínei a gyors hajók és sportcsónakok kipróbálásának, ám a szakértők évek óta figyelmeztetnek: a nagy sebesség és a kiszámíthatatlan hullámzás halálos kombinációt alkothat.

Tavasszal is történt egy szörnyű csónakbalesetben az Egyesült Államokban, amelyben többen meghaltak. Februárban pedig arról írt az Origo, hogy többen meghaltak és sokan megsérültek, amikor két hajó ütközött Kínában. 

 

