Tragédia Floridában – hárman meghaltak egy szokatlan balesetben

Elég egy rossz mozdulat, vagy figyelmetlenség, és máris kész a tragédia.

A halálos tragédia helyszíne a felborult csónakkal a Mexikói-öbölben

Fotó: Lee County Marine Emergency Response Team / Facebook

A minap drámai baleset történt Florida partjainál, amikor egy nagy teljesítményű motorcsónak – eddig tisztázatlan körülmények között – felborult a Mexikói-öböl hullámain.

A hajón négyen tartózkodtak, ám az utazás szinte pillanatok alatt vált végzetessé: hárman a helyszínen életüket vesztették, a negyedik utast pedig válságos állapotban szállították kórházba.

A helyszínre érkező mentőegységek beszámolói szerint a csónak fejjel lefelé hánykolódott a hullámok között, ami arra utalhat, hogy nagy sebességgel haladhatott, vagy hirtelen manőver okozta az instabilitását – írja a New York Post.

Vad és ijesztő volt a baleset

A partszakaszon tartózkodó szemtanúk úgy írták le a jelenetet, mint egy pillanatok alatt lejátszódó rémálmot, amelyben a csónak a vízben oldalra dőlve szinte azonnal elmerült.

„A csónak felgyorsult, majd három-négy másodpercre az ég felé emelkedett, aztán hirtelen felborult. A látvány vad, ijesztő és gyors volt. Úgy nézett ki, mintha versenyzett volna”

– mondta egyikük.

Még vizsgálják a tragédia okait

A helyi hatóság, a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) közlése szerint a motorcsónak hajtóművei a baleset során leszakadtak. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a balesetben szerepet játszhattak-e műszaki hibák, a hirtelen időjárási változások vagy vezetői mulasztás. A floridai vizek közkedvelt helyszínei a gyors hajók és sportcsónakok kipróbálásának, ám a szakértők évek óta figyelmeztetnek: a nagy sebesség és a kiszámíthatatlan hullámzás halálos kombinációt alkothat.

