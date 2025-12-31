Tragédia: két turistavonat összeütközött a perui Machu Picchu közelében

A halálos áldozat az egyik mozdonyvezető volt – közölte a cuscói regionális ügyészség. A tragédia sérültjeinek állampolgársága egyelőre nem ismert – számolt be az MTI.

A tragédia során egy mozdonyvezető az életét veszítette – Fotó: CAROLINA PAUCAR / AFP

Machu Picchu, amely 1983 óta a világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad, köztük sok külföldit. Az inkák híres városába a látogatók előbb vonattal, majd busszal jutnak el. A baleset helyi idő szerint 13 óra 20 perckor történt az Ollantaytambo és Machu Picchu közötti egyirányú vasútvonalon, az andoki Cusco régióban.

A tragédia következtében 20 ember állapota viszonylag súlyos

A vasútvonal koncessziós jogosultja, a Ferrocarril Transandino társaság közölte, hogy "a két vonat, az Inca Rail és a PeruRail üzemeltetőinek szerelvénye ütközött össze, ami emberáldozatokat és anyagi károkat követelt". Az ügyészség közölte, hogy dolgozik a vonaton utazó utasok számának megállapításán. Egy egészségügyi tisztviselő szerint mintegy 20 ember állapota viszonylag súlyos. Egy rendőrtiszt hozzáfűzte, hogy a sérültek között külföldi turisták is vannak. Az AFP francia hírügynökség által közölt képek szerint a mozdonyok megrongálódtak, a pálya közelében könnyebben sérült utasok is láthatók.

