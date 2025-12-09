Fejlemény a repülőgép-szerencsétlenség ügyében – előkerült az első holttest

December 9-én, kedd reggel repülőgép-tragédia történt Oroszországban.

A tragédia előtt javításon volt a lezuhant An-22-es orosz repülőgép

Fotó: VLADIMIR SHTANKO / ANADOLU AGENCY

Az ivanovói megyében, az Uvodj-szigeti víztározónál lezuhant egy An-22 típusú katonai szállítógép. Ahogy azt az Origo is megírta, a repülőn hétfős személyzet tartózkodott, akik közül senki sem élte túl a katasztrófát.

Kedd délután a mentőcsapatok megtalálták az egyik áldozat holttestét a vízben, amely a roncsok közé szorult, így kiemelése egyelőre nem történt meg.

Este a keresési és kiemelési műveleteket ideiglenesen leállították, és szerdán folytatják – írja az Izvesztyia.

Próbarepülés során történt a tragédia

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép javítás utáni próbarepülést végzett, amikor a tragédia bekövetkezett. Hangsúlyozták, a repülő lakatlan területen zuhant le, így civil áldozatok nem voltak.

Ahogy az ilyenkor szokás, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy feltárják a baleset pontos okait.

Az An–22-es gépekkel ritkán repülnek ma már Oroszországban, leginkább logisztikai, valamint katonai szállítási feladatokra használják.