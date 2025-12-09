Fejlemény a repülőgép-szerencsétlenség ügyében – előkerült az első holttest

Hírlevél
A kedd reggeli ivanovói területen történt repülőgép-szerencsétlenség után délután megtalálták az egyik áldozat holttestét az Uvodj-szigeti víztározóban. Az oroszországi tragédia hét ember életét követelte.
December 9-én, kedd reggel repülőgép-tragédia történt Oroszországban.

KIEV, UKRAINE - MAY 30: The aircraft "AN-22" ("Antaeus") takes off during a demonstration flight from the airfield "Svyatoshin" (Kiev) to the airport "Kyiv-Antonov" (Hostomel) in Kiev, Ukraine on May 30, 2016. Ukrainian aircraft "AN-22" is restored on the aircraft factory "Antonov" and returned to commercial operation. The "AN-22" is the world's first wide-body transport plane and the world's largest turbo-prop airplane. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency (Photo by Vladimir Shtanko / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), tragédia
A tragédia előtt javításon volt a lezuhant An-22-es orosz repülőgép
Fotó: VLADIMIR SHTANKO / ANADOLU AGENCY

Az ivanovói megyében, az Uvodj-szigeti víztározónál lezuhant egy An-22 típusú katonai szállítógép. Ahogy azt az Origo is megírta, a repülőn hétfős személyzet tartózkodott, akik közül senki sem élte túl a katasztrófát. 

Kedd délután a mentőcsapatok megtalálták az egyik áldozat holttestét a vízben, amely a roncsok közé szorult, így kiemelése egyelőre nem történt meg. 

Este a keresési és kiemelési műveleteket ideiglenesen leállították, és szerdán folytatják – írja az Izvesztyia.

Próbarepülés során történt a tragédia

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép javítás utáni próbarepülést végzett, amikor a tragédia bekövetkezett. Hangsúlyozták, a repülő lakatlan területen zuhant le, így civil áldozatok nem voltak. 

Ahogy az ilyenkor szokás, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy feltárják a baleset pontos okait. 

Az An–22-es gépekkel ritkán repülnek ma már Oroszországban, leginkább logisztikai, valamint katonai szállítási feladatokra használják.

 

