Luxusjachtról zuhant a jeges vízbe egy férfi

Tragikus balesetben vesztette életét egy férfi, miután a tengerbe zuhant egy luxusjachtról a La Manche-csatornában. (A kép illusztráció!)

A rendőrség közlése szerint a segélykérést vasárnap délelőtt 10:20-kor adta le egy utas a jachtról. A nő elmondása szerint egy férfi kizuhant a fedélzetről, és nem tudták kimenteni a vízből.

A parti őrség mentőhelikopterrel és két mentőcsónakkal azonnal az utas keresésére indult. A férfi holttestét Brightonnál, a Rampion szélerőműpark közelében találták meg.

Az áldozat holttestét azonosították, és értesítették a hozzátartozókat.

A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit.

Élete árán mentette meg a gyerekeket egy férfi

Vízbe fulladt egy tengerész, miközben kimentett két kisgyereket a Waiapua‘a-öbölben Hawaiion november közepén. A férfi épségben kimentett két fuldokló kisgyereket, ő maga azonban már nem tudott partra úszni. A vízimentők kimentették a tengerészt, és megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Csak hűsölni akart, tragikus baleset lett a vége

Tragikus baleset rázta meg péntek este a bajorországi Freising közelében található Pullinger Weiher környékét. Egy 82 éves férfi vesztette életét, miután fürdőzni indult a tóba egy úszószivaccsal. A szemtanúk elmondása alapján azonban röviddel a vízbe érkezés után hirtelen előrebukott, és nem jött fel többé a felszínre.

A közelben tartózkodók azonnal cselekedtek: kihúzták a férfit a tóból, és megkezdték az újraélesztést. Sajnos minden erőfeszítés ellenére az idő közben kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.