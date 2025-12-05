Horror a nyaraláson, elhagyatott épületben halt szörnyet egy kislány

Szörnyethalt egy 13 éves kislány, miután kizuhant az észak-tenerifei Añaza negyedben található, elhagyatott 20 emeletes szállodából. A fiatal lány a barátaival játszott az elhagyatott épületben a tragikus baleset idején – írja a Sun.

Tragikus balesetben vesztette életét egy gyermek, miután kizuhant egy szállodából

Az Añaza szörnyetegeként is emlegetett félkész épület több mint 50 éve üresen áll.

Ablakok nincsenek, és a liftaknák sincsenek befedve. A tragédia idején a négy barátnő az ötödik emeleten játszott, amikor az egyik kislány kizuhant az épületből. A barátnői azonnal segítséget kértek, de a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni a gyermek életét.

A kislány halála már az ötödik tragikus haláleset volt az elmúlt évtizedekben a szálloda területén.

