Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Añaza

Horror a nyaraláson, elhagyatott épületben halt szörnyet egy kislány

Tegnap, 12:01
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhagyatott szálloda épületéből zuhant ki egy kislány, miközben a barátaival játszott Tenerifén. A hatóságok vizsgálják a tragikus baleset körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AñazahalálesetTenerifeszálloda

Szörnyethalt egy 13 éves kislány, miután kizuhant az észak-tenerifei Añaza negyedben található, elhagyatott 20 emeletes szállodából. A fiatal lány a barátaival játszott az elhagyatott épületben a tragikus baleset idején – írja a Sun

Tragikus balesetben vesztette életét egy gyermek, miután kizuhant egy szállodából
Tragikus balesetben vesztette életét egy gyermek, miután kizuhant egy szállodából

Az Añaza szörnyetegeként is emlegetett félkész épület több mint 50 éve üresen áll. 

Ablakok nincsenek, és a liftaknák sincsenek befedve.  A tragédia idején a négy barátnő az ötödik emeleten játszott, amikor az egyik kislány kizuhant az épületből. A barátnői azonnal segítséget kértek, de a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni a gyermek életét. 

A kislány halála már az ötödik tragikus haláleset volt az elmúlt évtizedekben a szálloda területén. 

Tragikus baleset: fuldokló gyerekek segítségére sietett, ő maga halt meg

Megmentette két fuldokló kisgyerek életét egy tengerész Hawaiion. A férfi épségben kimentette a gyerekeket, de ő maga már nem tudott partra úszni, és vízbe fulladt.

Vérfagyasztó pillanat a szépségversenyen

Sokkoló jelenet rázta meg a Miss Universe szépségversenyt Thaiföldön: Miss Jamaica, Gabrielle Henry lezuhant a színpadról. A Miss Universe versenyzője egy földig érő narancssárga estélyiben vonult a színpadon, amikor a sötét kifutón véletlenül rossz helyre lépett, és a közönség szeme láttára a színpad mellé zuhant. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!