A Trónok harca sikere után az HBO újabb előzménysorozatot indít útjára, amely jóval az eredeti történet előtt, Westeros hőskorában játszódik. A hét királyság lovagja különlegessége, hogy szűkebb nézőponttal, sokkal intimebb és nyersebb hangulatban mutatja be Ser Duncan, a Magas és apródja, Egg kalandjait. A sorozat hivatalos előzetesét Brazíliában, a CCXP rendezvényen mutatták be, nagy nemzetközi figyelmet keltve – írta meg a Deadline.com.

A hét királyság lovagja: végre kiderült, milyen lesz a Trónok harca új előzménye!

Fotó: HBO Max / Youtube / képkivágás

A produkció alkotója, George R.R. Martin elárulta: régóta szeretett volna olyan történetet vászonra vinni, amely a lovagi tornák világát állítja középpontba – nem csupán háttérelemként, mint a korábbi sorozatokban.

Trónok harca-hangulat új megközelítésben

A történet időben 100 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik, amikor a Targaryenek még uralják a Vastrónt – de már nincsenek sárkányaik. Ez a korszak bizonytalansággal teli, ami ideális alapot teremt egy olyan sorozathoz, amely a belső feszültségekre és a karakterek személyes útjára fókuszál.

A sorozat főbb jellemzői az előzetes alapján:

hangsúlyos lovagi tornák és párbajok

sok sár, eső és realisztikus, fizikai közelség

két fő nézőpont: Dunk és Egg története

intimebb, kevésbé „epikus” megközelítés, mint a Trónok harca vagy a Sárkányok háza esetében

A showrunner, Ira Parker kiemelte: céljuk az volt, hogy a nézők „érezzenek mindent, amit Dunk érez” – a páncél súlyától kezdve a lovagi torna fájdalmáig.

A forgatás kulisszatitkai – így készült a sorozat

A forgatás Észak-Írországban zajlott, ahol egy teljes, középkori Ashford-várost építettek fel. A színészek szerint nemcsak a díszletek, hanem a valóságos körülmények – például a szúrós ál-darázsrajok vagy a lovaglás nehézségei – is próbára tették őket.

Peter Claffey (Dunk) elmondta:

A lovaglás volt a legnehezebb. Pedig a Vikingek sorozatban már gyakorolhattam.

A fiatal Dexter Sol Ansell, aki Egget alakítja, a forgatás idején még csak kilencéves volt. A két főszereplő közt közeli barátság alakult ki – Super Mario Kart meccsek közben.

Miért lehet új kedvenc a Trónok harca rajongóinak?

A Trónok harca világában semmi sem biztos, és ezt az alkotók most is hangsúlyozzák. George R.R. Martin szerint a sorozat „más tónusú, rövidebb és személyesebb” lesz, mint a franchise korábbi részei –

de Westeros szabálya változatlan: senki sincs biztonságban.

A készítők azt is elhintették, hogy a 6. epizód különösen fontos fordulópontot tartogat majd Dunk és Egg számára.