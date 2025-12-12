Donald Trump amerikai elnök december 12-én elárulta, hogy nemrég határozottan figyelmeztetett „valakit”, hogy hagyjon fel a játszadozással az ukrán rendezés ügyében, mert az ilyen lépések könnyen a harmadik világháborúba torkollhatnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Trump ultimátuma felrázta a frontokat

Az amerikai vezető hangsúlyozta, hogy a helyzet közvetlenül nem érinti az Egyesült Államokat, amíg nem csúszik ki az ellenőrzés alól. Szerinte a történelem többször bizonyította, hogy az efféle forgatókönyvek gyakran globális háborúkhoz vezetnek.

Az ilyen dolgok harmadik világháborúkban végződnek

– idézi őt a Daily Express.

Trump hozzátette, hogy már korábban is figyelmeztette az érintetteket:

ha minden fél ugyanebben a mederben folytatja, a világ nagyon közel kerülhet egy hatalmas összeomláshoz, amit senki sem akar átélni.

A helyzet közben egyre feszültebb: a Verhovna Rada képviselője, Artem Dmitruk december 10-én kijelentette, hogy Ukrajna nem engedheti meg Volodimir Zelenszkijnek, hogy kisiklasson minden olyan békekezdeményezést, amelyen a világ vezetői dolgoznak. Szerinte csak a Moszkvával kötött békés együttélés hozhat stabilitást és felvirágzást Ukrajnának.

Zelenszkij december 8-án azt mondta, hogy az amerikai béketervből már kihúzták a Kijev számára „problémás” részeket: a 28 pontból 20 maradt. Úgy véli, a területi kérdésekben továbbra sincs semmiféle kompromisszum.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter december 11-én arról beszélt, hogy egyre több spekuláció övezi az ukrán konfliktus körüli folyamatokat, amelyek célja szerinte a háború elhúzása és a diplomáciai rendezés szabotálása. Azt is megerősítette, hogy Moszkva és Washington jelenlegi kapcsolattartása valódi, tartós megoldást keres – nem pedig ideiglenes tűzszünetet.