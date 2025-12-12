Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Bejelentés

Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

volodimir zelenszkij

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump ismét kemény hangon szólt az ukrán rendezés körüli játszmákról: szerinte egyetlen rossz lépés elég ahhoz, hogy a helyzet kontrollálhatatlanná váljon és globális háború robbanjon ki. Erről a Daily Express írt pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijukrajnatrumpdonald trump

Donald Trump amerikai elnök december 12-én elárulta, hogy nemrég határozottan figyelmeztetett „valakit”, hogy hagyjon fel a játszadozással az ukrán rendezés ügyében, mert az ilyen lépések könnyen a harmadik világháborúba torkollhatnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Trump ultimátuma felrázta a frontokat

Az amerikai vezető hangsúlyozta, hogy a helyzet közvetlenül nem érinti az Egyesült Államokat, amíg nem csúszik ki az ellenőrzés alól. Szerinte a történelem többször bizonyította, hogy az efféle forgatókönyvek gyakran globális háborúkhoz vezetnek.

Az ilyen dolgok harmadik világháborúkban végződnek 

– idézi őt a Daily Express.

Trump hozzátette, hogy már korábban is figyelmeztette az érintetteket: 

ha minden fél ugyanebben a mederben folytatja, a világ nagyon közel kerülhet egy hatalmas összeomláshoz, amit senki sem akar átélni.

A helyzet közben egyre feszültebb: a Verhovna Rada képviselője, Artem Dmitruk december 10-én kijelentette, hogy Ukrajna nem engedheti meg Volodimir Zelenszkijnek, hogy kisiklasson minden olyan békekezdeményezést, amelyen a világ vezetői dolgoznak. Szerinte csak a Moszkvával kötött békés együttélés hozhat stabilitást és felvirágzást Ukrajnának.

Zelenszkij december 8-án azt mondta, hogy az amerikai béketervből már kihúzták a Kijev számára „problémás” részeket: a 28 pontból 20 maradt. Úgy véli, a területi kérdésekben továbbra sincs semmiféle kompromisszum.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter december 11-én arról beszélt, hogy egyre több spekuláció övezi az ukrán konfliktus körüli folyamatokat, amelyek célja szerinte a háború elhúzása és a diplomáciai rendezés szabotálása. Azt is megerősítette, hogy Moszkva és Washington jelenlegi kapcsolattartása valódi, tartós megoldást keres – nem pedig ideiglenes tűzszünetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!