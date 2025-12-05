Hírlevél
világbajnokság

Trump kapta az első FIFA-békedíjat – szerinte a világ ma biztonságosabb

Történelmi bejelentés hangzott el a 2026-os világbajnokság sorsolásán: Donald Trump kapta meg elsőként a frissen alapított FIFA-békedíjat. Trump a díj átvételekor azt mondta, „a világ ma már biztonságosabb hely”, és büszkén vállalta a kitüntetést.
világbajnokságDonald TrumpbékedíjUSAFIFA

Donald Trump Washingtonban, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolásán vehette át a FIFA újonnan létrehozott békedíját. A szervezet azzal indokolta döntését, hogy az egykori amerikai elnök hozzájárult a nemzetközi kapcsolatok stabilizálásához. Trump beszédében úgy fogalmazott: „a világ most biztonságosabb hely, mint korábban”, és megtiszteltetésként élte meg, hogy ő lehet az első díjazott – tájékoztat a The Guardian.

A FIFA-békedíj díjátadója új színfoltja volt a világesemény előkészületeinek, és jelentős nemzetközi figyelmet kapott.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump draws out the card of United States during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök kihúzza az Egyesült Államok névsorát a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolásán
Fotó: PATRICK SMITH / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump szerint a világbajnokság teljes biztonságban lesz

A békedíj átvétele után Trump kitért a vb-rendezésre is, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok felkészült a világ egyik legnagyobb sporteseményére.

Elmondása szerint:

  • a rendezővárosok biztonsága garantált,
  • a kormány minden felmerülő problémát kezelni fog,
  • és ha bármelyik helyszín gondot jelez, „azt nagyon könnyen megoldják”.

Trump ezzel igyekezett megnyugtatni a közvéleményt a 2026-os világbajnokság előtt.

A világesemény előkészületei jól haladnak

Az USA több városban fogadja majd a csapatokat és a szurkolókat. A biztonsági előkészületek kiemelt prioritást élveznek, és a kormányzat szerint minden adott ahhoz, hogy a torna zavartalan legyen. Trump kijelentései tovább erősítették azt az üzenetet, hogy a vb lebonyolítása biztos kezekben van.

 

