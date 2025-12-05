Trump kapta az első FIFA-békedíjat – szerinte a világ ma biztonságosabb

Donald Trump Washingtonban, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolásán vehette át a FIFA újonnan létrehozott békedíját. A szervezet azzal indokolta döntését, hogy az egykori amerikai elnök hozzájárult a nemzetközi kapcsolatok stabilizálásához. Trump beszédében úgy fogalmazott: „a világ most biztonságosabb hely, mint korábban”, és megtiszteltetésként élte meg, hogy ő lehet az első díjazott – tájékoztat a The Guardian.

A FIFA-békedíj díjátadója új színfoltja volt a világesemény előkészületeinek, és jelentős nemzetközi figyelmet kapott.

Donald Trump amerikai elnök kihúzza az Egyesült Államok névsorát a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolásán

Fotó: PATRICK SMITH / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump szerint a világbajnokság teljes biztonságban lesz

A békedíj átvétele után Trump kitért a vb-rendezésre is, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok felkészült a világ egyik legnagyobb sporteseményére.

Elmondása szerint:

a rendezővárosok biztonsága garantált,

a kormány minden felmerülő problémát kezelni fog,

és ha bármelyik helyszín gondot jelez, „azt nagyon könnyen megoldják”.

Trump ezzel igyekezett megnyugtatni a közvéleményt a 2026-os világbajnokság előtt.

A világesemény előkészületei jól haladnak

Az USA több városban fogadja majd a csapatokat és a szurkolókat. A biztonsági előkészületek kiemelt prioritást élveznek, és a kormányzat szerint minden adott ahhoz, hogy a torna zavartalan legyen. Trump kijelentései tovább erősítették azt az üzenetet, hogy a vb lebonyolítása biztos kezekben van.