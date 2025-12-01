Hírlevél

Fehér Ház

Trump feleségének köszönhetően grandiózus karácsonyi díszítést kapott a Fehér Ház

27 perce
Karácsonyi hangulat költözött a Fehér Házba. Melania Trump idén is megmutatta, hogyan lehet szemkápráztató ünnepi dekorációt varázsolni az amerikai elnöki rezidenciába. A 2025-ös ünnepi tematika a „Home Is Where The Heart Is” – vagyis „Az otthon ott van, ahol a szívünk” nevet kapta.
Fehér Ház

A díszítés ezúttal is egyértelmű üzenetet hordoz: Amerika 250. születésnapjára készül a nemzet, és ezt a first lady, Melania Trump minden egyes szalagdíszben, fenyőágon és csillagon érzékeltetni akarta, írja a Daily Mail.

Melania Trump
Trump felesége, Melania elképzeléseinek megfelelően került karácsonyi díszbe a washingtoni Fehér Ház
Fotó:   / Getty Images via AFP

Melania Trump LEGO-ból rakta ki a férjét

Az idei dekoráció egyik legmeglepőbb darabja minden kétséget kizáróan a két óriási LEGO-portré. Az egyik George Washington első elnököt, a másik pedig Donald J. Trump jelenlegi államfőt ábrázolja. A két portré egymás mellett, a Green Roomban kapott helyet. A first lady ezzel egyszerre idézi fel a nemzet történelmi gyökereit, és helyezi férjét a történelmi idővonal előterébe. Ez a kombináció az idei dekoráció egyik legtöbbet fotózott eleme.

10 ezer kék lepke és 51 karácsonyfa – szimbolikus üzenetek minden sarokban

A Red Room idén 10 ezer kék lepkével van tele – ezek nemcsak díszek, hanem Melania Trump Be Best nevű programjára utalnak, amely a fiatalok jövőjét állítja középpontba. A lepkék a reményt és az újjászületést jelképezik. A Fehér Ház földszintjén és emeletein összesen: 51 karácsonyfa, 75 ablakdíszítésre szolgáló koszorú, több mint 7600 méternyi szalag, fényfüzér és aranycsillag került elhelyezésre. A látvány egyszerre ünnepi és monumentális. 

Iszonyatosan kidolgozott mézeskalács Fehér Ház 

Nem maradhatott el a hagyományos mézeskalács Fehér Ház sem, amely idén minden eddiginél részletesebb: több mint 54 kg tésztából és cukormázból készült, és ezúttal belső tereket is bemutat, például a híres Yellow Oval Room miniatűr verzióját. A látogatók szerint ez az egyik legkidolgozottabb mézeskalács-modell, amit valaha a Fehér Házban kiállítottak.

A dekoráció idén kisebb területre koncentrálódik az épületben, ám emiatt még látványosabb. Ennek oka, hogy Donald Trump elnök átalakíttatja a Keleti Szárnyat, ahol egy új, gigantikus bálterem épül majd. Emiatt több rész lezárásra került, az irodákat és dolgozókat pedig ideiglenesen áthelyezték az alsó szintekre.

Galéria: Karácsony a Fehér Házban
A karácsonyra feldíszített washingtoni Fehér Ház

A jövő évi nagy nemzeti ünnep már elkezdődött

A dekoráció egyik központi motívuma az America250-projekt, amely az Egyesült Államok 2026-os függetlenségi jubileumára készül. A Fehér Ház több termében is megjelennek a piros-fehér-kék színek, az arany sasdíszek, a történelmi szimbólumok és a fiatalokat jelképező motívumok.

A first lady célja, hogy a látogatók „a nemzet múltját, jelenét és jövőjét együtt lássák”. A kommunikáció szerint: „A szívünk közös, Amerika az otthonunk – és a hazaszeretet az, ami összeköt.”

A karácsonyi körút a Grand Foyerben ér véget, ahol advent első vasárnapján Marine Band élőben játszotta a legismertebb karácsonyi dallamokat – köztük A diótörő teljes filmzenéjét. A látogatók szerint ez a pillanat tette teljessé az ünnepi hangulatot.

Melania Trump karácsonya idén is egyszerre művészi, politikai töltetű és grandiózus

A 2025-ös Fehér Ház karácsonya egyszerre tisztelgés az amerikai történelem előtt, politikai üzenet és látványos ünnepi show is. Melania Trump nem aprózta el: a hazafias és elegáns dekorációk minden szobában jelen vannak, és a következő hónapokban több tízezer látogató fogja végigjárni az ünnepi útvonalat.

