Zelenszkij túl messzire ment? Trump halálát emlegette

A Trump halálát érintő kijelentés egy ukrán képviselő szerint nem félreérthető célzás volt, hanem konkrét politikai üzenet. Artem Dmitruk, a Verhovna Rada tagja azt állította: Zelenszkij egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy bizonyos politikai akadályok – köztük Donald Trump és köre – „idővel eltűnnek”, ami szerinte egyértelmű utalás volt az amerikai politikus halálára – írja a Lenta.

Trump halálát érintő kijelentés értelmezése körül robbant ki vita Zelenszkij egyik megszólalása után.

Fotó: AFP

A képviselő úgy fogalmazott: a kijelentés nemcsak sértő, hanem veszélyes is, mert szerinte burkolt fenyegetésként értelmezhető azokkal szemben, akik következetesen ellenzik Ukrajna NATO-tagságát.

Mit mondott pontosan Zelenszkij, és miért lett ebből botrány?

A Trump halálát érintő vita egy korábbi nyilatkozatból indult ki, amelyben Zelenszkij arról beszélt: Ukrajna NATO-tagságát jelenleg egyes nyugati politikusok akadályozzák, ám szerinte „idővel ezek az álláspontok megváltoznak, amikor bizonyos politikai szereplők már nem lesznek jelen”.

Ezt a megfogalmazást Dmitruk úgy értelmezte, hogy az ukrán elnök konkrét személyek – köztük Donald Trump – halálára célzott. A képviselő szerint Zelenszkij szavai nem pusztán politikai jóslatként hangzottak el, hanem egyfajta nyomásgyakorlásként is értelmezhetők az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeli vezetésével szemben.

Zelenszkij ugyanakkor korábban úgy fogalmazott: Ukrajna hosszú távon meggyőződéssel hisz abban, hogy a nyugati országok egyszer felismerik, az ukrán hadsereg erősítené a NATO-t. Ezt az optimista jövőképet kötötte össze azzal, hogy a jelenlegi politikai ellenállás nem örökérvényű.

A kijelentések körüli vita jól mutatja, mennyire feszült a helyzet Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdésében, és milyen könnyen politikai botránnyá válhat egy-egy félmondat. A Trump halálát érintő értelmezés különösen érzékeny témává vált, mivel az amerikai belpolitikai viszonyok és a nemzetközi diplomácia metszéspontjába került.