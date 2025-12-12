Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

Trump álláspontja szerint a konfliktus elhúzódása senkinek nem érdeke, ezért az Egyesült Államok elnöke erőteljes diplomáciai nyomással próbálja felgyorsítani a tárgyalásokat. A Kyiv Post nyugati forrásokra hivatkozva azt írta: az amerikai elnök célja, hogy még szilveszter előtt tető alá kerüljön az ukrajnai rendezés.

Trump új határidőt szabott: az amerikai elnök gyors megállapodást akar Ukrajna ügyében.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Miért akar Trump ilyen gyors megállapodást?

Trump környezetéből származó információk szerint az elnök úgy látja, hogy a háború politikai és gazdasági értelemben is túl nagy terhet ró Európára és az Egyesült Államokra. Meggyőződése, hogy a konfliktust nem lehet a végtelenségig finanszírozni, ezért a diplomáciai megoldást kell előtérbe helyezni.

Trump számára az is kulcskérdés, hogy elnöksége alatt kézzelfogható eredményt mutasson fel, és lezárjon egy olyan háborút, amelyet elődei nem tudtak megoldani.

Kik és miért támadják Trump határidejét?

A gyors békekötési szándék nem aratott osztatlan sikert Washingtonban. Chris Van Hollen demokrata szenátor például „rossz és kontraproduktív” lépésnek nevezte az újévi határidőt, mondván, az szerinte előnyhöz juttathatja Oroszországot.

A kritikus hangok azonban inkább azt tükrözik, hogy Trump szakítana az eddigi, elhúzódó konfliktuskezelési modellel. Elemzők szerint a mostani bírálatok valójában attól való félelmet jeleznek, hogy Trump képes lehet valódi áttörést elérni ott, ahol mások kudarcot vallottak.

Mit jelenthet ez Ukrajna és Európa számára?

Egy gyors megállapodás alapjaiban alakíthatná át Európa biztonságpolitikai helyzetét. Trump célja nem a háború befagyasztása, hanem egy olyan alku, amely hosszabb távon is stabilitást hozhat. Bár az időzítés vitákat szül, egyre több európai kormány is belátja: a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan.

Trump korábban arról is beszélt, hogy akár karácsonyig is megszülethet az egyezség – ez most egy reális politikai céldátummá vált az amerikai diplomáciában.