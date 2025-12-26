Trump nem finomkodott: halálos csapást mért az ISIS-re

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy halálos csapást rendelt el az Iszlám Állam nigériai terroristái ellen, akiket azzal vádol, hogy keresztényeket üldöznek és gyilkolnak az országban.

Trump boldog karácsonyt kívánt mindenkinek.

Fotó: AFP

Trump bombái csaptak le az Iszlám Államra Afrikában

Trump közösségi oldalán azt írta, hogy „erőteljes és halálos csapást” mért az „ISIS terrorista söpredékre” Északnyugat-Nigériában, akik szerinte ártatlan keresztényeket öltek.

Az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága közölte, hogy a légicsapásokat Nigéria északi részén, Szokoto államban hajtották végre, Niger határának közelében, a nigériai hatóságokkal együttműködve.

Az első felmérések szerint több Iszlám Állam-harcos életét vesztette a terrorszervezet táboraiban.

Az AFRICOM egy később törölt bejegyzésében azt is jelezte, hogy a támadás a nigériai kormány kérésére történt. Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth megköszönte Nigéria támogatását és együttműködését.

A nigériai külügyminisztérium megerősítette, hogy együttműködnek az Egyesült Államokkal a „terrorista célpontok” elleni csapásokban, és hangsúlyozta elkötelezettségét minden állampolgár jogainak védelme mellett, vallástól és etnikai hovatartozástól függetlenül – írta a BBC.

Trump a Truth Socialön azt írta: korábban figyelmeztette a terroristákat, hogy ha nem hagyják abba a keresztények lemészárlását, „megfizetik az árát”.

Ma este ez meg is történt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az amerikai hadsereg „tökéletes csapásokat” hajtott végre.

Az elnök karácsonyi üzenetében kijelentette: vezetése alatt az Egyesült Államok nem engedi, hogy a radikális iszlám terrorizmus megerősödjön. Trump az ünnepeket floridai birtokán tölti.

Trump az elmúlt hónapokban többször is kiemelte a nigériai keresztények helyzetét, és már novemberben katonai fellépést helyezett kilátásba. Nigéria évek óta súlyos biztonsági válsággal küzd, amelyet vallási, etnikai és erőforrásokért folytatott konfliktusok is súlyosbítanak.