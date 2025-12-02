Most íródik a történelem Moszkvában! Megmutatjuk, kik döntenek Ukrajna jövőjéről

Donald Trump vejét, Jared Kushnert, az amerikai diplomácia kulcsfigurájaként említi a CNN a Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokon. Kushner az elmúlt hetekben már részt vett két magas szintű tárgyaláson ukrán tisztviselőkkel, és újra előtérbe került a Trump-adminisztráció diplomáciai erőfeszítéseiben.

Trump kulcstárgyalói Putyinnal tárgyalnak Ukrajnáról Moszkvában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Kushner mellett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különleges elnöki megbízottja szintén részt vesz a Moszkvában zajló tárgyalásokon.

Miért bízik Trump Kushnerben és Witkoffban?

Trump korábbi államtitkári források szerint mindig is kerülte a hagyományos bürokráciát, és személyes kapcsolatokon alapuló, „nem hagyományos” tárgyalókat részesít előnyben. Kushner formálisan nem tölt be hivatalos pozíciót az elnöki adminisztrációban, mégis a Trump által leginkább megbízott személyek egyike.

Trump fő motivációja, hogy a tárgyaló közvetlen kapcsolatban álljon vele, és készségesen képviselje az elnök nézeteit. Kushner az izraeli–palesztin békefolyamatban szerzett tapasztalatát is felhasználja Ukrajnában, és aktívan segíti a kompromisszumok elérését a felek között.

A múltbeli viták ellenére – például az Ukrajnával kapcsolatos, kiszivárgott telefonbeszélgetések miatt – Trump továbbra is hangsúlyozza, hogy a Kreml vezetői, köztük Putyin, teljes mértékben bíznak Witkoffban és Kushnerben.

Bizalom és kihívások a tárgyalások során

Kushner és Witkoff formálisan nem diplomaták, de személyes kapcsolataik révén mélyen bevonódnak a tárgyalási folyamatba. Az ukrán vezetés számára Kushner részvétele a tárgyalásokon azt jelzi, hogy Trump komolyan gondolja a béke elérését, bár a konfliktus lezárása még messze nem végleges.

Az amerikai elnök különösen bízik Kushner képességében, hogy gyorsan alkalmazkodjon, és érdemi kompromisszumokat találjon, míg Witkoff a Kremllel kialakított személyes kapcsolata miatt vált kulcsfigurává. Egyes európai tisztviselők ugyan aggályokat fogalmaztak meg Kushner informális státusza és korábbi tapasztalatlansága miatt, de a Trump-adminisztráció úgy látja, ezek a személyes kompetenciák éppen előnyt jelentenek a bonyolult ukrán tárgyalásokon – írja a Lenta.