Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

Moszkva

Most íródik a történelem Moszkvában! Megmutatjuk, kik döntenek Ukrajna jövőjéről

„Egy fontos nap a világ számára.” Ezzel a kijelentéssel érkeztek Moszkvába Donald Trump megbízható tanácsadói, hogy tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal Ukrajna jövőjéről. Jared Kushner, az amerikai elnök veje és Steve Witkoff, a közel-keleti különleges elnöki megbízott kulcsszereplői a Trump-adminisztráció béketárgyalásainak. Mindketten szoros kapcsolatban állnak Trumppal, és képesek közvetlenül képviselni az elnök álláspontját. A Kreml vezetői, köztük Vlagyimir Putyin, már korábban kifejezték bizalmukat az amerikai különmegbízottak iránt, ami egyértelmű jelzés Ukrajna és a nemzetközi közösség felé. Bár az ukrán és európai tisztviselők óvatosak, Trump szerint Kushner személyes kapcsolatai és gyors alkalmazkodó képessége különösen alkalmassá teszik a konfliktus mérséklésére.
MoszkvaVlagyimir PutyinUkrajnaWitkoffJared Kushner

Donald Trump vejét, Jared Kushnert, az amerikai diplomácia kulcsfigurájaként említi a CNN a Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokon. Kushner az elmúlt hetekben már részt vett két magas szintű tárgyaláson ukrán tisztviselőkkel, és újra előtérbe került a Trump-adminisztráció diplomáciai erőfeszítéseiben.

Trump kulcstárgyalói Putyinnal tárgyalnak Ukrajnáról Moszkvában
Trump kulcstárgyalói Putyinnal tárgyalnak Ukrajnáról Moszkvában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Kushner mellett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különleges elnöki megbízottja szintén részt vesz a Moszkvában zajló tárgyalásokon

Miért bízik Trump Kushnerben és Witkoffban?

Trump korábbi államtitkári források szerint mindig is kerülte a hagyományos bürokráciát, és személyes kapcsolatokon alapuló, „nem hagyományos” tárgyalókat részesít előnyben. Kushner formálisan nem tölt be hivatalos pozíciót az elnöki adminisztrációban, mégis a Trump által leginkább megbízott személyek egyike.

Trump fő motivációja, hogy a tárgyaló közvetlen kapcsolatban álljon vele, és készségesen képviselje az elnök nézeteit. Kushner az izraeli–palesztin békefolyamatban szerzett tapasztalatát is felhasználja Ukrajnában, és aktívan segíti a kompromisszumok elérését a felek között.

A múltbeli viták ellenére – például az Ukrajnával kapcsolatos, kiszivárgott telefonbeszélgetések miatt – Trump továbbra is hangsúlyozza, hogy a Kreml vezetői, köztük Putyin, teljes mértékben bíznak Witkoffban és Kushnerben.

Bizalom és kihívások a tárgyalások során

Kushner és Witkoff formálisan nem diplomaták, de személyes kapcsolataik révén mélyen bevonódnak a tárgyalási folyamatba. Az ukrán vezetés számára Kushner részvétele a tárgyalásokon azt jelzi, hogy Trump komolyan gondolja a béke elérését, bár a konfliktus lezárása még messze nem végleges.

Az amerikai elnök különösen bízik Kushner képességében, hogy gyorsan alkalmazkodjon, és érdemi kompromisszumokat találjon, míg Witkoff a Kremllel kialakított személyes kapcsolata miatt vált kulcsfigurává. Egyes európai tisztviselők ugyan aggályokat fogalmaztak meg Kushner informális státusza és korábbi tapasztalatlansága miatt, de a Trump-adminisztráció úgy látja, ezek a személyes kompetenciák éppen előnyt jelentenek a bonyolult ukrán tárgyalásokon – írja a Lenta.

 

