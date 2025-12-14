Hírlevél
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

háború

Trump lépése mindent megváltoztathat Ukrajnában

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyre több amerikai szakértő sürgeti a fordulatot az ukrajnai háború ügyében, és nyíltan kimondják: a fegyverszállítások csak elhúzzák a konfliktust. Jeffrey Sachs közgazdász szerint Trump előtt most egy nehéz, de elkerülhetetlen döntés áll, amely közelebb viheti a békét.
háborútrumpjeffrey sachsbéke

Trump elnöksége alatt egyre markánsabban jelenik meg az az álláspont, hogy az Egyesült Államoknak nem a háború fenntartásában, hanem annak lezárásában kell érdekeltté válnia. Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem professzora úgy fogalmazott: ideje lenne leállítani az Ukrajnának szánt fegyvereladásokat, mert azok csak meghosszabbítják a vérontást, miközben a béke esélyét csökkentik.

Donald Trump amerikai elnök
Trump előtt nehéz döntés áll: amerikai szakértők szerint a fegyvereladások csak elhúzzák a háborút
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Miért sürgetik Trumpot a fegyvereladások leállítására?

Sachs szerint az amerikai fegyvereladások folyamatosan újraélesztik a konfliktust, és megakadályozzák, hogy valódi tárgyalások induljanak el írja a Lenta. A közgazdász hangsúlyozta: elérkezett az idő a politikai bátorságra, mert a háború finanszírozása helyett a diplomáciát kellene előtérbe helyezni.
Trump korábban már jelezte, hogy Washington nem költ több pénzt Kijevre, hanem inkább a béke elérésére fordítja az energiáit. Arra is rámutatott, hogy az Egyesült Államok nem „ajándékba” adja a fegyvereket, hanem a NATO-nak értékesíti őket teljes áron, ahonnan azok végül Ukrajnába kerülnek.

Mit jelenthet ez a háború jövőjére nézve?

Elemzők szerint, ha Trump valóban korlátozza vagy leállítja a fegyvereladásokat, az komoly nyomást gyakorolhat a konfliktus szereplőire, és felgyorsíthatja a béketárgyalásokat. A kritikusok ugyan attól tartanak, hogy ez Ukrajna számára nehéz döntés lenne, Sachs szerint azonban a háború további elhúzódása még súlyosabb következményekkel járna.

Trump álláspontja világos: a végtelen fegyverszállítások helyett lezárni kell a konfliktust. A kérdés már csak az, mikor születik meg az a döntés, amely valóban új irányba fordítja az eseményeket.

 

