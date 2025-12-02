Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Az amerikai elnök, Donald Trump kiterjesztett hasi és kardiovaszkuláris MRI-vizsgálaton esett át, amely teljesen hibátlan eredményt adott. A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy a vizsgálat megelőző jellegű volt, Trump pedig később viccesen megjegyezte, hogy biztosan nem az agyát ellenőrizték, mert a kognitív teszten „kiválóan teljesített”.
Az amerikai elnök, Donald Trump átfogó MRI-vizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki semmilyen eltérést a szív- és érrendszerében – közölte a Fehér Ház a közösségi médiában.
Trump MRI vizsgálaton vett részt
A jelentés szerint Trump megelőző jelleggel kapott részletes hasi és kardiovaszkuláris MRI-t. Kezelőorvosa, Sean Barbabella a leleteket „teljesen normálisnak” nevezte.
A vizsgálatot október elején végezték el a Walter Reed Katonai Orvosi Központban. Trump később azt mondta, fogalma sem volt, éppen melyik testrészét vizsgálják.
Biztos nem az agyamat, mert a kognitív tesztet hibátlanul teljesítettem
– közölte.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!