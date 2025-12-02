Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Az amerikai elnök, Donald Trump átfogó MRI-vizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki semmilyen eltérést a szív- és érrendszerében – közölte a Fehér Ház a közösségi médiában.

Trump. Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump MRI vizsgálaton vett részt

A jelentés szerint Trump megelőző jelleggel kapott részletes hasi és kardiovaszkuláris MRI-t. Kezelőorvosa, Sean Barbabella a leleteket „teljesen normálisnak” nevezte.

Summary of President Donald J. Trump's Advanced Imaging Results pic.twitter.com/4kPpmurgw3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 1, 2025

A vizsgálatot október elején végezték el a Walter Reed Katonai Orvosi Központban. Trump később azt mondta, fogalma sem volt, éppen melyik testrészét vizsgálják.

Biztos nem az agyamat, mert a kognitív tesztet hibátlanul teljesítettem

– közölte.